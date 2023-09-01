МИД Франции не видит рисков для своих граждан из-за событий в Габоне
МИД Франции не видит рисков для своих граждан после попытки переворота в Габоне
© AP Photo / Betiness MackossoСторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
© AP Photo / Betiness Mackosso
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. МИД Франции не видит рисков для своих граждан после попытки государственного переворота в Габоне, сообщается в коммюнике ведомства в пятницу.
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"Французы, проживающие в Габоне, получили от нашего посольства инструкции по безопасности. Нам неизвестно о специфических угрозах для наших сограждан", - сообщили в МИД.
Во французском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Париж осуждает военный переворот в Габоне и продолжает внимательно следить за ситуацией.
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"Мы напоминаем о нашей приверженности демократии, и, в особенности, свободному и прозрачному процессу выборов", - сообщается в коммюнике.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает 3 миллиардов евро.
На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.