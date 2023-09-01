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МИД Франции не видит рисков для своих граждан из-за событий в Габоне - РИА Новости, 01.09.2023
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17:06 01.09.2023 (обновлено: 17:07 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/gabon-1893721273.html
МИД Франции не видит рисков для своих граждан из-за событий в Габоне
МИД Франции не видит рисков для своих граждан из-за событий в Габоне - РИА Новости, 01.09.2023
МИД Франции не видит рисков для своих граждан из-за событий в Габоне
МИД Франции не видит рисков для своих граждан после попытки государственного переворота в Габоне, сообщается в коммюнике ведомства в пятницу. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:06
2023-09-01T17:07
в мире
габон
париж
западная африка
али бонго ондимба
мид франции‎
попытка переворота в габоне
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ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. МИД Франции не видит рисков для своих граждан после попытки государственного переворота в Габоне, сообщается в коммюнике ведомства в пятницу. "Французы, проживающие в Габоне, получили от нашего посольства инструкции по безопасности. Нам неизвестно о специфических угрозах для наших сограждан", - сообщили в МИД. Во французском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Париж осуждает военный переворот в Габоне и продолжает внимательно следить за ситуацией. "Мы напоминаем о нашей приверженности демократии, и, в особенности, свободному и прозрачному процессу выборов", - сообщается в коммюнике. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает 3 миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.
https://ria.ru/20230901/gabon-1893590512.html
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, габон, париж, западная африка, али бонго ондимба, мид франции‎, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Париж, Западная Африка, Али Бонго Ондимба, МИД Франции‎, Попытка переворота в Габоне
МИД Франции не видит рисков для своих граждан из-за событий в Габоне

МИД Франции не видит рисков для своих граждан после попытки переворота в Габоне

© AP Photo / Betiness MackossoСторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Betiness Mackosso
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. МИД Франции не видит рисков для своих граждан после попытки государственного переворота в Габоне, сообщается в коммюнике ведомства в пятницу.
«
"Французы, проживающие в Габоне, получили от нашего посольства инструкции по безопасности. Нам неизвестно о специфических угрозах для наших сограждан", - сообщили в МИД.
Во французском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Париж осуждает военный переворот в Габоне и продолжает внимательно следить за ситуацией.
«
"Мы напоминаем о нашей приверженности демократии, и, в особенности, свободному и прозрачному процессу выборов", - сообщается в коммюнике.
Альбер Ондо Осса - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне прокомментировал переворот
10:35
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает 3 миллиардов евро.
На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.
Жители на улице в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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В миреГабонПарижЗападная АфрикаАли Бонго ОндимбаМИД Франции‎Попытка переворота в Габоне
 
 
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