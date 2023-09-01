Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне прокомментировал переворот
Кандидат от оппозиции назвал захват власти в Габоне дворцовым переворотом
ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне Альбер Ондо Осса в интервью французскому телеканалу TV5Monde считает захват власти в стране военными "дворцовым переворотом", призванным сохранить прежнюю систему отстраненного от власти президента Али Бонго, он требует продолжения подсчета голосов.
"Это не государственный переворот. Это дворцовый переворот. (Лидер мятежников генерал Брис - ред.) Олиги Нгема - родственник Али Бонго... Бонго решили, что нужно отстранить Али Бонго, чтобы эффективно продолжать систему Бонго", - заявил Ондо Осса.
По его словам, Олиги Нгема - это лишь "подчиненный", за которым стоит "клан Бонго, продолжающий оставаться у власти".
"Нужно заняться подсчетом голосов и дать настоящие результаты (выборов - ред.)", - ответил Онда Осса на вопрос, кого он считает законным главой государства.
Он призвал военных вернуться к конституционному порядку. По словам оппозиционера, он ездил в Париж и предупреждал о том, что готовится "переворот на выборах". Он утверждает, что Бонго никогда не побеждали на выборах, но устраивали перевороты, чтобы удержаться у власти.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.