https://ria.ru/20230901/front-1893660821.html

В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску

В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску - РИА Новости, 01.09.2023

В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску

Линия фронта в Харьковской области, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки украинских сил, медленно продвигается в сторону Купянска, сообщил глава... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:15

2023-09-01T14:15

2023-09-01T14:15

специальная военная операция на украине

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891258876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14975e095945a95ff2409c488909ba13.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Линия фронта в Харьковской области, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки украинских сил, медленно продвигается в сторону Купянска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Контратаки со стороны противника продолжаются, они очень интенсивные. Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются. Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230901/kupyansk-1893548776.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область