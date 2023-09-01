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В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску
В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску - РИА Новости, 01.09.2023
В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску
Линия фронта в Харьковской области, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки украинских сил, медленно продвигается в сторону Купянска, сообщил глава... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:15
2023-09-01T14:15
2023-09-01T14:15
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Линия фронта в Харьковской области, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки украинских сил, медленно продвигается в сторону Купянска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Контратаки со стороны противника продолжаются, они очень интенсивные. Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются. Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230901/kupyansk-1893548776.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску
Ганчев: линия фронта, хотя и медленно, продвигается в сторону Купянска