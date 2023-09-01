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В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/front-1893660821.html
В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску
В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску - РИА Новости, 01.09.2023
В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску
Линия фронта в Харьковской области, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки украинских сил, медленно продвигается в сторону Купянска, сообщил глава... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:15
2023-09-01T14:15
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Линия фронта в Харьковской области, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки украинских сил, медленно продвигается в сторону Купянска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Контратаки со стороны противника продолжаются, они очень интенсивные. Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются. Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230901/kupyansk-1893548776.html
харьковская область
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харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску

Ганчев: линия фронта, хотя и медленно, продвигается в сторону Купянска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении
Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Линия фронта в Харьковской области, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки украинских сил, медленно продвигается в сторону Купянска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Контратаки со стороны противника продолжаются, они очень интенсивные. Но враг получает отпор, поэтому позиции удерживаются. Линия фронта продвигается очень медленно, но продвигается в сторону Купянска", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская область
 
 
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