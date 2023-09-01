https://ria.ru/20230901/fotoarkhiv-1893634792.html

Бегом в школу! День знаний в СССР — в архивных кадрах РИА Новости

Бегом в школу! День знаний в СССР — в архивных кадрах РИА Новости - РИА Новости, 01.09.2023

Бегом в школу! День знаний в СССР — в архивных кадрах РИА Новости

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:50

2023-09-01T13:50

2023-09-01T13:50

культура

день знаний в россии

ссср

фото - культура

фотография

риа новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893635886_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_af7be144904abbda0fe3848d499097dc.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.На заглавном фото "Бегом в школу!" — начало учебного года в средней школе № 879 в Москве, 1974 год. Автор Борис Кавашкин.Традиция отмечать наступление нового учебного года именно 1 сентября пришла в Россию в XV веке из Византии — в этот день на Руси праздновали и календарный Новый год. Только с 1700-ого по указу Петра I начали встречать его 1 января.Исторически в России не все школы возобновляли занятия в первый день осени. Во времена Петра I обучение начиналось в конце августа, середине сентября или октября, а сельские школы грамоты — с 1 декабря. До середины 1930-х годов не было точной даты и только 14 августа 1930-ого, согласно постановлению Совнаркома, "все дети в возрасте 8-10 лет должны были быть приняты в школу осенью". Уже 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) было введено единое начало учебных занятий во всех школах СССР с 1 сентября.Анатолий Гаранин / РИА Новости. Урок математики в средней школе села Кольцовка колхоза имени И.В. Сталина Вурнарского района Чувашской АССР, 1940 год.Праздник День знаний был объявлен указом президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года, который дополнил статью 1 указа президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" (принят в новой редакции 1 ноября 1988 года; последние изменения внесены указом президента РФ от 31 мая 2006 года). Впервые День знаний был отмечен в 1984 году. Традиционно 1 сентября в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности, разговоры о важном. Особенно торжественно встречают в школах первоклассников. Со времен Советского Союза символом первого учебного дня остаются гладиолусы. Борис Кавашкин / РИА новости. Начало учебного года в средней школе № 879 в Москве, 1973 год.Школьная форма появилась в России в 1834 году. Именно тогда Николай I утвердил "Положение о гражданских мундирах". Костюмы для мальчиков представляли собой сочетание военной формы и штатскоого мужского платья. На протяжении многих лет гимназическая форма менялась незначительно. В 1896-м появился первый наряд для девочек.Рудольф Кучеров / РИА Новости. Первый звонок в одной из школ города Петродворец в Ленинградской области первого сентября, 1980 год.До революции образование могли получить лишь дети из обеспеченных семей. И школьная форма была показателем достатка и принадлежности к определенному сословию. В 1918 году школьную форму упразднили, как и сами гимназии. И снова ввели после Великой Отечественной войны – мальчики ходили в гимнастерках, а девочки — в коричневых платьях и фартуках. Важным атрибутом стала определенная символика – пионерский галстук, октябрятские и комсомольские значки.Борис Кавашкин / РИА Новости. Первоклассницы московской школы №7 Ленинградского района после первого урока, 1963 год.Обязательная форма была отменена с развалом Советского Союза. И с 1992 года ее снова стали вводит в элитных гимназиях, школах и лицеях.

https://ria.ru/20230527/fotoarkhiv-1874431652.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

день знаний в россии, ссср, фото - культура, фотография, риа новости