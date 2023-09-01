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Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в России - РИА Новости, 01.09.2023
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01:21 01.09.2023 (обновлено: 10:48 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/finlyandiya-1893532756.html
Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в России
Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в России - РИА Новости, 01.09.2023
Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в России
Финляндия возобновит с пятницы прием заявлений на визы и другие въездные документы в России, прерванный в конце июля, сообщает финское внешнеполитическое... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:21
2023-09-01T10:48
финляндия
мария захарова
россия
санкт-петербург
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Финляндия возобновит с пятницы прием заявлений на визы и другие въездные документы в России, прерванный в конце июля, сообщает финское внешнеполитическое ведомство. &quot;Заявления на визу в Финляндию можно подать в визовых центрах VFS Global&quot;, — говорится в сообщении.С 1 сентября 2023 года заявления на получение визы будут приниматься с понедельника по пятницу, записаться на подачу заявления можно на сайте визового центра, уточняет финский МИД. Жителям Москвы также можно записаться на подачу документов на визу в Финляндию через финское посольство в российской столице, которое с сентября, в связи с решением МИД РФ о закрытии финского генконсульства в Петербурге, также занимается и оформлением всех других въездных документов в Финляндию для всех россиян, уточняют в финском МИД. "Количество мест (для подачи в посольстве. — Прим. ред.), доступных как для подачи заявления на визу, так и для регистрации биометрических данных для заявления на получение вида на жительство, будет значительно сокращено из-за ограниченности ресурсов", — говорится в сообщении. Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября 2023 года отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов. В июне МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила, что высылка связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.
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финляндия, мария захарова, россия, санкт-петербург, в мире
Финляндия, Мария Захарова, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в России

Финляндия с 1 сентября возобновила прием заявлений на визы в России

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВизовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге
Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Финляндия возобновит с пятницы прием заявлений на визы и другие въездные документы в России, прерванный в конце июля, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.
«

"Заявления на визу в Финляндию можно подать в визовых центрах VFS Global", — говорится в сообщении.

С 1 сентября 2023 года заявления на получение визы будут приниматься с понедельника по пятницу, записаться на подачу заявления можно на сайте визового центра, уточняет финский МИД.
Жителям Москвы также можно записаться на подачу документов на визу в Финляндию через финское посольство в российской столице, которое с сентября, в связи с решением МИД РФ о закрытии финского генконсульства в Петербурге, также занимается и оформлением всех других въездных документов в Финляндию для всех россиян, уточняют в финском МИД.
"Количество мест (для подачи в посольстве. — Прим. ред.), доступных как для подачи заявления на визу, так и для регистрации биометрических данных для заявления на получение вида на жительство, будет значительно сокращено из-за ограниченности ресурсов", — говорится в сообщении.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября 2023 года отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов.
В июне МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила, что высылка связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.
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