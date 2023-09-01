Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в России
Финляндия с 1 сентября возобновила прием заявлений на визы в России
Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Финляндия возобновит с пятницы прием заявлений на визы и другие въездные документы в России, прерванный в конце июля, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.
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"Заявления на визу в Финляндию можно подать в визовых центрах VFS Global", — говорится в сообщении.
С 1 сентября 2023 года заявления на получение визы будут приниматься с понедельника по пятницу, записаться на подачу заявления можно на сайте визового центра, уточняет финский МИД.
Жителям Москвы также можно записаться на подачу документов на визу в Финляндию через финское посольство в российской столице, которое с сентября, в связи с решением МИД РФ о закрытии финского генконсульства в Петербурге, также занимается и оформлением всех других въездных документов в Финляндию для всех россиян, уточняют в финском МИД.
"Количество мест (для подачи в посольстве. — Прим. ред.), доступных как для подачи заявления на визу, так и для регистрации биометрических данных для заявления на получение вида на жительство, будет значительно сокращено из-за ограниченности ресурсов", — говорится в сообщении.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября 2023 года отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов.
В июне МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила, что высылка связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.