https://ria.ru/20230901/f-16-1893533151.html

Экс-глава комитета НАТО оценил шансы ВСУ переломить ситуацию с помощью F-16

Экс-глава комитета НАТО оценил шансы ВСУ переломить ситуацию с помощью F-16 - РИА Новости, 01.09.2023

Экс-глава комитета НАТО оценил шансы ВСУ переломить ситуацию с помощью F-16

Поставки истребителей F-16 не помогут Киеву переломить ситуацию, считает бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T01:26

2023-09-01T01:26

2023-09-01T02:51

сергей лавров

нато

пентагон

f-16

олаф шольц

фридрих мерц

киев

россия

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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Поставки истребителей F-16 не помогут Киеву переломить ситуацию, считает бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят."Есть ли оружие, благодаря которому Украина смогла бы изменить свое стратегическое положение? До этих пор все вооружение, которое было поставлено ей, было якобы "геймченджером" (англ. "gamechanger", "меняющий игру" - ред.), танки или гаубицы, все было "геймченджером". Следующее, что должно переломить ситуацию — истребители F-16... конечно, это будет усилением... но российские системы обороны чрезвычайно эффективны. Думаю, Западу не очень понравится, если F-16 будут падать. Таким образом, можно сказать, что они тоже не станут "геймченджером", - сказал Куят в интервью швейцарскому изданию die Weltwoche.Также эксперт напомнил, что сейчас в ФРГ ведутся дискуссии о дальнобойных крылатых ракетах Taurus. "Taurus привели бы к чрезвычайной эскалации. И вызвали бы сильную реакцию России", - добавил он.Ранее, отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. На данный момент новых решений по поставкам не принято. Глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Украине, но заявил, что у них должна быть ограничена дальность поражения, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины".Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230831/istrebiteli-1893430302.html

https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893051857.html

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украина

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сергей лавров, нато, пентагон, f-16, олаф шольц, фридрих мерц, киев, россия, украина