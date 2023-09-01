Рейтинг@Mail.ru
Премьер Эстонии уверена, что останется у власти, несмотря на скандал - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 01.09.2023 (обновлено: 09:57 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/estoniya-1893556027.html
Премьер Эстонии уверена, что останется у власти, несмотря на скандал
Премьер Эстонии уверена, что останется у власти, несмотря на скандал - РИА Новости, 01.09.2023
Премьер Эстонии уверена, что останется у власти, несмотря на скандал
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила агентству Bloomberg, что поддержка правящей коалиции позволит ей остаться на посту после скандала вокруг... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:16
2023-09-01T09:57
россия
эстония
европа
кая каллас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила агентству Bloomberg, что поддержка правящей коалиции позволит ей остаться на посту после скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво Халлика, ведущего бизнес с Россией. "Сейчас я уверена в этом... Это подтвердили мои партнеры по коалиции", - сказала Каллас. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку. Супруг Каллас заявил на прошлой неделе, что продал все свои акции Stark Logistics и вышел из правления компании. Во вторник Каллас, сославшись на загруженный рабочий график, не пришла на совместное заседание спецкомиссий по контролю за госбюджетом и по борьбе с коррупцией, где предполагалось обсудить вопрос о бизнесе ее мужа с Россией.
https://ria.ru/20230901/estoniya-1893456225.html
https://ria.ru/20230630/rossiya-1881581609.html
россия
эстония
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_58ebe542cb1fd691eba87f309133ebb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, европа, кая каллас, в мире
Россия, Эстония, Европа, Кая Каллас, В мире
Премьер Эстонии уверена, что останется у власти, несмотря на скандал

Каллас уверена, что останется у власти, несмотря на скандал с бизнесом мужа

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила агентству Bloomberg, что поддержка правящей коалиции позволит ей остаться на посту после скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво Халлика, ведущего бизнес с Россией.
"Сейчас я уверена в этом... Это подтвердили мои партнеры по коалиции", - сказала Каллас.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
"Нам по пути". Тайна врага России шокировала европейцев
08:00
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку.
Супруг Каллас заявил на прошлой неделе, что продал все свои акции Stark Logistics и вышел из правления компании.
Во вторник Каллас, сославшись на загруженный рабочий график, не пришла на совместное заседание спецкомиссий по контролю за госбюджетом и по борьбе с коррупцией, где предполагалось обсудить вопрос о бизнесе ее мужа с Россией.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
"Путь к катастрофе". В Китае ужаснулись заявлению премьера Эстонии о России
30 июня, 22:40
 
РоссияЭстонияЕвропаКая КалласВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала