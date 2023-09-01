Премьер Эстонии уверена, что останется у власти, несмотря на скандал
Каллас уверена, что останется у власти, несмотря на скандал с бизнесом мужа
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила агентству Bloomberg, что поддержка правящей коалиции позволит ей остаться на посту после скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво Халлика, ведущего бизнес с Россией.
"Сейчас я уверена в этом... Это подтвердили мои партнеры по коалиции", - сказала Каллас.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку.
Супруг Каллас заявил на прошлой неделе, что продал все свои акции Stark Logistics и вышел из правления компании.
Во вторник Каллас, сославшись на загруженный рабочий график, не пришла на совместное заседание спецкомиссий по контролю за госбюджетом и по борьбе с коррупцией, где предполагалось обсудить вопрос о бизнесе ее мужа с Россией.