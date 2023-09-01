https://ria.ru/20230901/estoniya-1893556027.html

Премьер Эстонии уверена, что останется у власти, несмотря на скандал

Премьер Эстонии уверена, что останется у власти, несмотря на скандал - РИА Новости, 01.09.2023

Премьер Эстонии уверена, что останется у власти, несмотря на скандал

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила агентству Bloomberg, что поддержка правящей коалиции позволит ей остаться на посту после скандала вокруг... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:16

2023-09-01T09:16

2023-09-01T09:57

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кая каллас

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила агентству Bloomberg, что поддержка правящей коалиции позволит ей остаться на посту после скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво Халлика, ведущего бизнес с Россией. "Сейчас я уверена в этом... Это подтвердили мои партнеры по коалиции", - сказала Каллас. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией. Оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку. Супруг Каллас заявил на прошлой неделе, что продал все свои акции Stark Logistics и вышел из правления компании. Во вторник Каллас, сославшись на загруженный рабочий график, не пришла на совместное заседание спецкомиссий по контролю за госбюджетом и по борьбе с коррупцией, где предполагалось обсудить вопрос о бизнесе ее мужа с Россией.

https://ria.ru/20230901/estoniya-1893456225.html

https://ria.ru/20230630/rossiya-1881581609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эстония, европа, кая каллас, в мире