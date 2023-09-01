https://ria.ru/20230901/estoniya-1893456225.html

"Нам по пути". Тайна врага России шокировала европейцев

"Нам по пути". Тайна врага России шокировала европейцев - РИА Новости, 01.09.2023

"Нам по пути". Тайна врага России шокировала европейцев

Премьер-министру Эстонии Кае Каллас грозит отставка из-за нарушения антироссийских санкций. Как выяснили местные СМИ, ее семья не только не прекратила бизнес на РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:00

2023-09-01T08:00

2023-09-01T10:33

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер-министру Эстонии Кае Каллас грозит отставка из-за нарушения антироссийских санкций. Как выяснили местные СМИ, ее семья не только не прекратила бизнес на территории "агрессора", но и прилично там заработала. Более того, муж главы правительства отказывается закрывать фирму даже под давлением президента и парламента.Ватное алибиЭстонские журналисты доказали, что транспортная компания, на четверть принадлежащая супругу премьера Арво Халлику, продолжает выполнять контракты по перевозке в Россию компонентов для аэрозольных баллончиков. С марта 2022-го компания получила за это около 1,5 миллиона евро. Каллас сразу заявила, что ничего не знала о деятельности мужа — они якобы не обсуждают работу. В отставку уходить отказалась и подчеркнула, что никогда не нарушала моральные границы, которые публично отстаивает. В частности, с ее точки зрения, нельзя поддерживать отношения с Россией.В ответ СМИ сообщили, что в июне 2023-го Каллас выдала мужу заем в размере 350 тысяч евро, которые он инвестировал в Stark Logistics. Чтобы остудить пыл оппозиции, Халлик сообщил, что свою долю уже продает. Правда, при этом решил оставить себе контроль над выросшей из нее фирмой Stark Warehousing, оказывающей складские услуги. По словам бизнесмена, если компания напрямую не взаимодействует с Россией, то и претензий быть не должно. А то, что там хранится товар, который возят "агрессору", — дело десятое.К тому же журналисты попытались выяснить у Каллас, зачем она трижды с начала 2022-го посещала офис компании Metaprint, бизнес которой в России оценивается в 30 миллионов евро. Известно, что с этой фирмой сотрудничает Stark Logistics. По словам Каллас, в качестве премьера она приходила туда до начала спецоперации, а затем —только как жена Халлика.Впрочем, одними грузоперевозками дело не ограничилось. Каллас и ее мужа заметили в компании Хелены Роотс — бывшей сотрудницы швейцарского отделения Сбербанка. Сейчас та работает с платформой по покупке и продаже металлов, которая предлагает бонусом анонимные транзакции. Журналисты считают, что встреча могла быть связана с бизнесом в России.Связь с реальностьюПока премьер-министр оправдывается, оппозиция собирает голоса за ее отставку. В частности, фракция Центристской партии Рийгикогу (парламента) начала переговоры с другими политическими силами. У центристов 16 мест из 101-го, но они не отчаиваются. Председатель фракции Танель Кийк утверждает, что диалог с представителями пока еще правящей коалиции (Партия реформ, "Эстония 200" и Социал-демократическая партия) идут хорошо. Даже среди реформистов, которых возглавляет Каллас, есть ее противники. При этом для развала альянса переманить на сторону оппозиции нужно всего 11 человек.Несмотря на это, премьер делает вид, что все это ее не касается. Сославшись на занятость, не пришла на заседание специальной парламентской комиссии, которую собрали, чтобы заслушать доклад о работе Халлика. Председатель комиссии и лидер оппозиционной партии "Отечество" Урмас Рейнсалу заявил, что глава кабинета министров потеряла связь с реальностью и пытается защитить собственный бизнес в России. Его поддержал другой оппозиционер, лидер Консервативной народной партии Март Хельме: назвал историю с Каллас "раковой опухолью", способной дать метастазы.Ведущие СМИ Эстонии тоже критикуют премьер-министра. Газета Postimees обвинила ее в том, что кризис доверия правительству она превратила в парламентский кризис. Поэтому издание не видит другого выхода, кроме роспуска правящей коалиции. Газета Õhtuleht предсказывает республике трудную политическую зиму: "Слепое внутриполитическое высокомерие Партии реформ потребовало новой жертвы как в виде политического имиджа Каллас, так и нашего внутриполитического баланса", — говорится в статье. Журналисты из Eesti Päevaleht призывают отправить премьера "в чистилище", потому что она ведет себя так, как те, кого ее избиратели не хотели допускать к власти.По данным социологической службs Norstat, Каллас все еще поддерживают 23,7% эстонцев, однако в спину ей дышит глава Центристской партии Юри Ратас — у него 20,2%. У Рейнсалу и Хельме — 15,8% и 14,4% соответственно. Остальные политические лидеры не набрали даже четырех процентов. Примечательно, что среди реформистов за Каллас 82,4%, социал-демократов — 43,3, сторонников "Эстонии 200" — 28,5.Спасибо папеЭксперты уверены, что Каллас постарается пересидеть скандал и только потом может всерьез задуматься об отставке. "Прежде всего это связано с тем, что премьер-министр представляет влиятельную эстонскую семью. Ее отец Сийм Каллас в разное время возглавлял Министерство финансов, МИД и весь кабинет министров, а сейчас заседает в парламенте. При этом электорат Партии реформ разочарован не только самим фактом скандала, но и тем, как неуклюже оправдывается их лидер. Зарубежные партнеры такое тоже вряд ли забудут, так что Каллас в любом случае придется поставить карьеру как минимум на паузу. Возможно, ее отправят в почетную ссылку в какую-нибудь международную структуру, где она не будет мозолить глаза", — говорит специалист по странам Балтии Андрей Стариков.Если бы не авторитет семьи, от Каллас бы сразу избавились. Однако в нынешней ситуации сиюминутный уход премьера станет большим ударом не только для ее партии, но и для антироссийского лобби. Поэтому временно ее готовы терпеть, несмотря на токсичность, подчеркивает Стариков.Что касается антироссийской риторики премьера, то эксперт не видит в этом ничего удивительного. "Балтийские элиты и раньше утверждали, что экономические отношения не должны находиться в зависимости от политических. Просто Каллас так увлеклась, желая заработать и прославиться, что не поняла, в какое болото залезла", — отмечает Стариков.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин тоже считает, что Партия реформ постарается переждать кризис и не пойдет на уступки оппозиции. "Чтобы справиться с этой задачей, Таллину нужно придумать другой скандал или обнаружить новую угрозу, исходящую от Москвы. Необходимо отвлечь внимание избирателей", — поясняет политолог.Вместе с тем он не исключает, что Каллас еще может реабилитироваться в глазах избирателей и сохранить статус главного борца с Россией.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20220825/politika-1811925989.html

https://ria.ru/20220610/estoniya-1794002830.html

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