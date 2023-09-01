https://ria.ru/20230901/ekzamen-1893601076.html

Обновленные правила итоговых экзаменов для школьников вступают в силу

Обновленные правила итоговых экзаменов для школьников вступают в силу - РИА Новости, 01.09.2023

Обновленные правила итоговых экзаменов для школьников вступают в силу

Обновленные правила проведения итоговых экзаменов для школьников вступают в силу в России с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:06

2023-09-01T11:06

2023-09-01T11:33

год педагога и наставника

сн_образование

общество

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обновленные правила проведения итоговых экзаменов для школьников вступают в силу в России с 1 сентября. Как ранее сообщали в пресс-службе Рособрнадзора, согласно изменениям, в 11-м классе школьники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет – изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов. Кроме того, изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов, отметили в Рособрнадзоре. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз, но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они проходят военную службу по призыву или по контракту. В новой редакции правил более подробно прописана процедура проведения ЕГЭ по информатике и сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике до двух календарных дней после проведения экзамена вместо четырех. Также для девятиклассников официально установили возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме и была изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования: вместо первого рабочего понедельника мая – третий понедельник апреля. Девятиклассникам, сдающим экзамены, которые не смогли сдать экзамен в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам, предоставляется право изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор