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Обновленные правила итоговых экзаменов для школьников вступают в силу - РИА Новости, 01.09.2023
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Год педагога и наставника
 
11:06 01.09.2023 (обновлено: 11:33 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/ekzamen-1893601076.html
Обновленные правила итоговых экзаменов для школьников вступают в силу
Обновленные правила итоговых экзаменов для школьников вступают в силу - РИА Новости, 01.09.2023
Обновленные правила итоговых экзаменов для школьников вступают в силу
Обновленные правила проведения итоговых экзаменов для школьников вступают в силу в России с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:06
2023-09-01T11:33
год педагога и наставника
сн_образование
общество
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обновленные правила проведения итоговых экзаменов для школьников вступают в силу в России с 1 сентября. Как ранее сообщали в пресс-службе Рособрнадзора, согласно изменениям, в 11-м классе школьники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет – изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов. Кроме того, изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов, отметили в Рособрнадзоре. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз, но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они проходят военную службу по призыву или по контракту. В новой редакции правил более подробно прописана процедура проведения ЕГЭ по информатике и сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике до двух календарных дней после проведения экзамена вместо четырех. Также для девятиклассников официально установили возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме и была изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования: вместо первого рабочего понедельника мая – третий понедельник апреля. Девятиклассникам, сдающим экзамены, которые не смогли сдать экзамен в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам, предоставляется право изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году.
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сн_образование, общество, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор

Обновленные правила итоговых экзаменов для школьников вступают в силу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена по русскому языку
Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обновленные правила проведения итоговых экзаменов для школьников вступают в силу в России с 1 сентября.
Как ранее сообщали в пресс-службе Рособрнадзора, согласно изменениям, в 11-м классе школьники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет – изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов.
Кроме того, изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов, отметили в Рособрнадзоре.
Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз, но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они проходят военную службу по призыву или по контракту.
В новой редакции правил более подробно прописана процедура проведения ЕГЭ по информатике и сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике до двух календарных дней после проведения экзамена вместо четырех.
Также для девятиклассников официально установили возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме и была изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования: вместо первого рабочего понедельника мая – третий понедельник апреля.
Девятиклассникам, сдающим экзамены, которые не смогли сдать экзамен в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам, предоставляется право изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигатор
 
 
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