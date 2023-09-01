https://ria.ru/20230901/ekonomika-1893620402.html

Исследование: половина населения Германии опасается краха экономики

Исследование: половина населения Германии опасается краха экономики - РИА Новости, 01.09.2023

Исследование: половина населения Германии опасается краха экономики

Порядка 50% населения Германии высказали опасения по поводу того, сможет ли страна при текущем курсе власти остаться одной из ведущих экономик мир, сообщает... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:17

2023-09-01T12:17

2023-09-01T12:17

германия

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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Порядка 50% населения Германии высказали опасения по поводу того, сможет ли страна при текущем курсе власти остаться одной из ведущих экономик мир, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проведенное Институтом демоскопии Алленсбах исследование. "Уверенность немцев в силе страны резко упала за несколько месяцев. Согласно исследованию, 50% немцев считают, что через 10-15 лет ФРГ перестанет быть одной из ведущих экономик мира, в то время как в 2022 году это были всего 30%", - сообщает агентство, ознакомившееся с исследованием, проведённым по заказу фракции Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В обратном уверены лишь 31%, что на 17 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем году. Согласно опросу, настроения среди населения и экономики значительно ухудшились и в других аспектах вопроса. Так, 68% населения видят устойчивое ослабление промышленности, а 58% руководителей бизнеса заявили, что Германия прошла свой пик экономического развития. Порядка 76% также опасаются того, что высокие затраты на электроэнергию приведут к деиндустриализации. Лишь 41% всех опрошенных по-прежнему считают, что Германия является привлекательным местом для ведения бизнеса, что является резким спадом по сравнению с 2022 годом, об этом заявили 71% опрошенных. Сомнения в курсе правящей коалиции высказали 76% респондентов. Порядка 55% опрошенных считают, что политика правительства ослабляет экономику страны, только 10% полагают, что с помощью мер правительства она будет укрепляться. Как ранее сообщало Федеральное статистическое бюро страны (Destatis), рост немецкой экономики по состоянию на первый квартал стагнировал. По сравнению с первым кварталом, ВВП стагнировал также с апреля по июнь. До этого он сокращался два квартала подряд, что было признано технической рецессией. В среду кабинет министров принял согласовал пакет мер, направленных на стимулирование экономики.

https://ria.ru/20230613/putin-1877883532.html

https://ria.ru/20230223/orban-1853912780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия