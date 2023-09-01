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В Красноярском крае произошло ДТП с тремя легковушками и грузовиком
В Красноярском крае произошло ДТП с тремя легковушками и грузовиком - РИА Новости, 01.09.2023
В Красноярском крае произошло ДТП с тремя легковушками и грузовиком
Три легковых авто и грузовик столкнулись на трассе в Канском районе Красноярского края, в результате два человека погибли, еще двое пострадали, информирует... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:20
2023-09-01T16:20
2023-09-01T16:20
происшествия
красноярский край
гибдд мвд рф
авто
канский район
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КРАСНОЯРСК, 1 сен - РИА Новости. Три легковых авто и грузовик столкнулись на трассе в Канском районе Красноярского края, в результате два человека погибли, еще двое пострадали, информирует краевой главк МВД. Сообщается, что ДТП произошло в 17.00 на 1040 километре трассы Р-255. По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Фрейтлайнер". После удара грузовик вытолкнуло на "встречку", где он столкнулся с автомобилями "Фольксваген Пассат" и "Мицубиси Мираж", которые двигались во встречном направлении. От ударов произошло возгорание "Фольксвагена", грузовика и "Лада Приора". "По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли - водитель "Фольксвагена" (мужчина 1998 г.р.), водитель "Мицубиси" (мужчина 1982 г.р.). В грузовике пострадали водитель-мужчина и пассажир-женщина, предварительно ушибы, ссадины и ожоги", - говорится в сообщении. На место аварии выехал врио начальника краевого главка ГИБДД и направлена специализированная следственно-оперативная группа краевого главка.
https://ria.ru/20230831/evakuirovannye-1893524545.html
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происшествия, красноярский край, гибдд мвд рф, авто, канский район
Происшествия, Красноярский край, ГИБДД МВД РФ, Авто, Канский район
В Красноярском крае произошло ДТП с тремя легковушками и грузовиком
В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с тремя легковушками и грузовиком