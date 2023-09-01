https://ria.ru/20230901/drony-1893541509.html

Российские дроны поразили в ДНР блиндажи с украинской пехотой

Российские дроны поразили в ДНР блиндажи с украинской пехотой - РИА Новости, 01.09.2023

Российские дроны поразили в ДНР блиндажи с украинской пехотой

FPV-дроны "Южной" группировки российских войск поразили два блиндажа с украинской пехотой у Раздоловки в ДНР, а авиация нанесла удары по четырем пунктам... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:06

2023-09-01T05:06

2023-09-01T06:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

клещеевка

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. FPV-дроны "Южной" группировки российских войск поразили два блиндажа с украинской пехотой у Раздоловки в ДНР, а авиация нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."FPV-дронами поражены два блиндажа с пехотой противника в районе населенного пункта Раздоловка", - сказал он.По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по четырем пунктам временной дислокации 28-й отдельной механизированной и 3-й отдельной штурмовой бригад ВСУ в районе Белой Горы в ДНР."Кроме того, штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника противника в районе населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новогородская, Авдеевка и Красногоровка", - добавил он.

https://ria.ru/20230901/plen-1893539929.html

донецкая народная республика

авдеевка

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донецкая народная республика, авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, клещеевка