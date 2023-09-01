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Российские дроны поразили в ДНР блиндажи с украинской пехотой - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 01.09.2023 (обновлено: 06:29 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/drony-1893541509.html
Российские дроны поразили в ДНР блиндажи с украинской пехотой
Российские дроны поразили в ДНР блиндажи с украинской пехотой - РИА Новости, 01.09.2023
Российские дроны поразили в ДНР блиндажи с украинской пехотой
FPV-дроны "Южной" группировки российских войск поразили два блиндажа с украинской пехотой у Раздоловки в ДНР, а авиация нанесла удары по четырем пунктам... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T05:06
2023-09-01T06:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
клещеевка
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. FPV-дроны "Южной" группировки российских войск поразили два блиндажа с украинской пехотой у Раздоловки в ДНР, а авиация нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."FPV-дронами поражены два блиндажа с пехотой противника в районе населенного пункта Раздоловка", - сказал он.По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по четырем пунктам временной дислокации 28-й отдельной механизированной и 3-й отдельной штурмовой бригад ВСУ в районе Белой Горы в ДНР."Кроме того, штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника противника в районе населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новогородская, Авдеевка и Красногоровка", - добавил он.
https://ria.ru/20230901/plen-1893539929.html
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авдеевка
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донецкая народная республика, авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Клещеевка
Российские дроны поразили в ДНР блиндажи с украинской пехотой

Дроны группировки "Юг" поразили у Раздоловки в ДНР два блиндажа с пехотой ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БпЛА в зоне СВО
Операторы БпЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. FPV-дроны "Южной" группировки российских войск поразили два блиндажа с украинской пехотой у Раздоловки в ДНР, а авиация нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"FPV-дронами поражены два блиндажа с пехотой противника в районе населенного пункта Раздоловка", - сказал он.
По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по четырем пунктам временной дислокации 28-й отдельной механизированной и 3-й отдельной штурмовой бригад ВСУ в районе Белой Горы в ДНР.
"Кроме того, штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника противника в районе населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новогородская, Авдеевка и Красногоровка", - добавил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Российские военные взяли в плен под Артемовском восемь украинских солдат
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКлещеевка
 
 
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