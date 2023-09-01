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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 01.09.2023
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Противовоздушная оборона сбила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T21:53
2023-09-01T21:53
2023-09-01T23:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."Первого сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью