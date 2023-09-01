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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:53 01.09.2023 (обновлено: 23:00 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/dron-1893774670.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 01.09.2023
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Противовоздушная оборона сбила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T21:53
2023-09-01T23:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.&quot;Первого сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области&quot;, — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«

"Первого сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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