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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 01.09.2023

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Противовоздушная оборона сбила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T21:53

2023-09-01T21:53

2023-09-01T23:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."Первого сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины