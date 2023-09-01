https://ria.ru/20230901/donetsk-1893699577.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 01.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в День знаний вновь обстреливают ДНР, выпустив в 15.55 три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:05

2023-09-01T16:05

2023-09-01T16:19

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреливают ДНР, выпустив в 15.55 три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.По данным корреспондента РИА Новости, несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска с 14.35 выпустили по Донецку и Горловке в общей сложности десять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметров. Мэр Горловки сообщает, что снаряды разрываются в районе мемориала.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230901/obstrel-1893682504.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия