Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 01.09.2023 (обновлено: 15:52 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/donetsk-1893671264.html
При обстреле Донецка пострадали восемь человек
При обстреле Донецка пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле Донецка пострадали восемь человек
Вооруженные силы Украины в День знаний обстреляли Донецк из РСЗО "Град", не менее четырех мирных жителей ранены в Киевском районе и ещё столько же - в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:40
2023-09-01T15:52
донецк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в День знаний обстреляли Донецк из РСЗО "Град", не менее четырех мирных жителей ранены в Киевском районе и ещё столько же - в Петровском районе и Александровке."Четверо пострадавших", - так ответил на вопрос РИА Новости один из медиков, работающих на месте обстрела в Киевском районе.В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что к этому моменту у них есть информация о трех пострадавших в Киевском районе, но эти данные предварительные."Пока собираем данные. На текущий момент трое. Наша группа выехала на место", - сообщили РИА Новости в представительстве."Мы ехали с Партизанского, начали "ложить". Очень громко было, а потом повалил очень большой столб дыма… там раненые, мужчина очень сильно ранен, молодой человек, еще люди, машина сгоревшая, обложили как могли", - рассказала РИА Новости местная жительница Наталья.Как передает корреспондент РИА Новости с места, от обстрела пострадал ТРЦ "Донецк-сити", дома частного сектора, припаркованные автомобили.Кроме того, еще четыре человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка и Александровки, написал мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."При вражеском обстреле Петровского района есть пострадавшие: микрорайон шахты "Трудовская", ранения получили два человека. На территории поселка городского типа Александровка также двое раненых", - говорится в посте.Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230901/donetsk-1893595993.html
https://ria.ru/20230901/ataka-1893678565.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, происшествия
Донецк, Происшествия
При обстреле Донецка пострадали восемь человек

При обстреле Киевского района Донецка из "Градов" пострадали восемь человек

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в День знаний обстреляли Донецк из РСЗО "Град", не менее четырех мирных жителей ранены в Киевском районе и ещё столько же - в Петровском районе и Александровке.
"Четверо пострадавших", - так ответил на вопрос РИА Новости один из медиков, работающих на месте обстрела в Киевском районе.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что к этому моменту у них есть информация о трех пострадавших в Киевском районе, но эти данные предварительные.
"Пока собираем данные. На текущий момент трое. Наша группа выехала на место", - сообщили РИА Новости в представительстве.
"Мы ехали с Партизанского, начали "ложить". Очень громко было, а потом повалил очень большой столб дыма… там раненые, мужчина очень сильно ранен, молодой человек, еще люди, машина сгоревшая, обложили как могли", - рассказала РИА Новости местная жительница Наталья.
Праздничные линейки в школах Донецка - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Школы в Донецке проводят линейки, несмотря на обстрелы
10:51
Как передает корреспондент РИА Новости с места, от обстрела пострадал ТРЦ "Донецк-сити", дома частного сектора, припаркованные автомобили.
Кроме того, еще четыре человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка и Александровки, написал мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"При вражеском обстреле Петровского района есть пострадавшие: микрорайон шахты "Трудовская", ранения получили два человека. На территории поселка городского типа Александровка также двое раненых", - говорится в посте.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
На Запорожском и Донецком направлениях за неделю отбили 44 атаки ВСУ
дополняется ...
 
ДонецкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала