https://ria.ru/20230901/donetsk-1893671264.html
При обстреле Донецка пострадали восемь человек
При обстреле Донецка пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле Донецка пострадали восемь человек
Вооруженные силы Украины в День знаний обстреляли Донецк из РСЗО "Град", не менее четырех мирных жителей ранены в Киевском районе и ещё столько же - в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:40
2023-09-01T14:40
2023-09-01T15:52
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в День знаний обстреляли Донецк из РСЗО "Град", не менее четырех мирных жителей ранены в Киевском районе и ещё столько же - в Петровском районе и Александровке."Четверо пострадавших", - так ответил на вопрос РИА Новости один из медиков, работающих на месте обстрела в Киевском районе.В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что к этому моменту у них есть информация о трех пострадавших в Киевском районе, но эти данные предварительные."Пока собираем данные. На текущий момент трое. Наша группа выехала на место", - сообщили РИА Новости в представительстве."Мы ехали с Партизанского, начали "ложить". Очень громко было, а потом повалил очень большой столб дыма… там раненые, мужчина очень сильно ранен, молодой человек, еще люди, машина сгоревшая, обложили как могли", - рассказала РИА Новости местная жительница Наталья.Как передает корреспондент РИА Новости с места, от обстрела пострадал ТРЦ "Донецк-сити", дома частного сектора, припаркованные автомобили.Кроме того, еще четыре человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка и Александровки, написал мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."При вражеском обстреле Петровского района есть пострадавшие: микрорайон шахты "Трудовская", ранения получили два человека. На территории поселка городского типа Александровка также двое раненых", - говорится в посте.Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230901/donetsk-1893595993.html
https://ria.ru/20230901/ataka-1893678565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, происшествия
При обстреле Донецка пострадали восемь человек
При обстреле Киевского района Донецка из "Градов" пострадали восемь человек
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в День знаний обстреляли Донецк из РСЗО "Град", не менее четырех мирных жителей ранены в Киевском районе и ещё столько же - в Петровском районе и Александровке.
"Четверо пострадавших", - так ответил на вопрос РИА Новости один из медиков, работающих на месте обстрела в Киевском районе.
В представительстве ДНР
в СЦКК
отметили, что к этому моменту у них есть информация о трех пострадавших в Киевском районе, но эти данные предварительные.
"Пока собираем данные. На текущий момент трое. Наша группа выехала на место", - сообщили РИА Новости в представительстве.
"Мы ехали с Партизанского, начали "ложить". Очень громко было, а потом повалил очень большой столб дыма… там раненые, мужчина очень сильно ранен, молодой человек, еще люди, машина сгоревшая, обложили как могли", - рассказала РИА Новости местная жительница Наталья.
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Как передает корреспондент РИА Новости с места, от обстрела пострадал ТРЦ "Донецк-сити", дома частного сектора, припаркованные автомобили.
Кроме того, еще четыре человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка и Александровки, написал мэр Алексей Кулемзин
в своем телеграм-канале.
«
"При вражеском обстреле Петровского района есть пострадавшие: микрорайон шахты "Трудовская", ранения получили два человека. На территории поселка городского типа Александровка также двое раненых", - говорится в посте.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева
после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
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