https://ria.ru/20230901/donetsk-1893671264.html

При обстреле Донецка пострадали восемь человек

При обстреле Донецка пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.09.2023

При обстреле Донецка пострадали восемь человек

Вооруженные силы Украины в День знаний обстреляли Донецк из РСЗО "Град", не менее четырех мирных жителей ранены в Киевском районе и ещё столько же - в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:40

2023-09-01T14:40

2023-09-01T15:52

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в День знаний обстреляли Донецк из РСЗО "Град", не менее четырех мирных жителей ранены в Киевском районе и ещё столько же - в Петровском районе и Александровке."Четверо пострадавших", - так ответил на вопрос РИА Новости один из медиков, работающих на месте обстрела в Киевском районе.В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что к этому моменту у них есть информация о трех пострадавших в Киевском районе, но эти данные предварительные."Пока собираем данные. На текущий момент трое. Наша группа выехала на место", - сообщили РИА Новости в представительстве."Мы ехали с Партизанского, начали "ложить". Очень громко было, а потом повалил очень большой столб дыма… там раненые, мужчина очень сильно ранен, молодой человек, еще люди, машина сгоревшая, обложили как могли", - рассказала РИА Новости местная жительница Наталья.Как передает корреспондент РИА Новости с места, от обстрела пострадал ТРЦ "Донецк-сити", дома частного сектора, припаркованные автомобили.Кроме того, еще четыре человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка и Александровки, написал мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."При вражеском обстреле Петровского района есть пострадавшие: микрорайон шахты "Трудовская", ранения получили два человека. На территории поселка городского типа Александровка также двое раненых", - говорится в посте.Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.

https://ria.ru/20230901/donetsk-1893595993.html

https://ria.ru/20230901/ataka-1893678565.html

донецк

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, происшествия