https://ria.ru/20230901/donetsk-1893614599.html

Школы Донецка в День знаний открыли свои двери для 40 тысяч детей

Школы Донецка в День знаний открыли свои двери для 40 тысяч детей - РИА Новости, 01.09.2023

Школы Донецка в День знаний открыли свои двери для 40 тысяч детей

Школы Донецка в День знаний открыли свои двери для более чем 40 тысяч детей, сообщил мэр Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:53

2023-09-01T11:53

2023-09-01T12:51

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Школы Донецка в День знаний открыли свои двери для более чем 40 тысяч детей, сообщил мэр Алексей Кулемзин в телеграм-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки, несмотря на сложную обстановку и обстрелы. Украинские войска с 8 утра выпустили более 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. "Школы Донецка открыли сегодня свои двери более чем для 40 тысяч детей города. Большую школьную семью пополнили 3442 первоклассника", - говорится в сообщении мэра.

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, алексей кулемзин (донецк)