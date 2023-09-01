Школы Донецка в День знаний открыли свои двери для 40 тысяч детей

Мэр Донецка Кулемзин: школы города 1 сентября открыли двери для 40 тысяч детей
В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.
В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.
Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.
Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.
С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.
С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.
Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".
Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".
Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.
Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.
С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.
С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.
В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.
В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.
С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.
С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.
Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.
Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.
В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.
В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.
Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.
Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.
В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.
Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.
С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.
Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".
Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.
С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.
В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.
С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.
Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.
В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.
Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.