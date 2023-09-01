https://ria.ru/20230901/donetsk-1893575325.html
Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света
Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света - РИА Новости, 01.09.2023
Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света
В результате обстрела Донецка обесточен ряд объектов в Петровском районе, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:03
2023-09-01T10:03
2023-09-01T10:03
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. В результате обстрела Донецка обесточен ряд объектов в Петровском районе, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале. "В 8.28 в результате очередного обстрела Донецка обесточено 15 трансформаторных подстанций, 3 школы, 2 больницы, 2 детских сада, 1700 бытовых абонентов в Петровском районе города", - сообщило министерство. Аварийно-восстановительные работы будут завершены, "как только позволит обстановка", утончили в ведомстве. Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ с утра выпустили по Донецку и другим городам республики 31 снаряд из ствольной артиллерии. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света
Обстрел обесточил некоторые объекты в Петровском районе Донецка