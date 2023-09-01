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Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/donetsk-1893575325.html
Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света
Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света - РИА Новости, 01.09.2023
Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света
В результате обстрела Донецка обесточен ряд объектов в Петровском районе, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:03
2023-09-01T10:03
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. В результате обстрела Донецка обесточен ряд объектов в Петровском районе, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале. "В 8.28 в результате очередного обстрела Донецка обесточено 15 трансформаторных подстанций, 3 школы, 2 больницы, 2 детских сада, 1700 бытовых абонентов в Петровском районе города", - сообщило министерство. Аварийно-восстановительные работы будут завершены, "как только позволит обстановка", утончили в ведомстве. Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ с утра выпустили по Донецку и другим городам республики 31 снаряд из ствольной артиллерии. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света

Обстрел обесточил некоторые объекты в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. В результате обстрела Донецка обесточен ряд объектов в Петровском районе, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале.
«
"В 8.28 в результате очередного обстрела Донецка обесточено 15 трансформаторных подстанций, 3 школы, 2 больницы, 2 детских сада, 1700 бытовых абонентов в Петровском районе города", - сообщило министерство.
Аварийно-восстановительные работы будут завершены, "как только позволит обстановка", утончили в ведомстве.
Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ с утра выпустили по Донецку и другим городам республики 31 снаряд из ствольной артиллерии.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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