https://ria.ru/20230901/donetsk-1893575325.html

Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света

Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света - РИА Новости, 01.09.2023

Обстрел оставил часть Петровского района Донецка без света

В результате обстрела Донецка обесточен ряд объектов в Петровском районе, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:03

2023-09-01T10:03

2023-09-01T10:03

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. В результате обстрела Донецка обесточен ряд объектов в Петровском районе, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале. "В 8.28 в результате очередного обстрела Донецка обесточено 15 трансформаторных подстанций, 3 школы, 2 больницы, 2 детских сада, 1700 бытовых абонентов в Петровском районе города", - сообщило министерство. Аварийно-восстановительные работы будут завершены, "как только позволит обстановка", утончили в ведомстве. Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ с утра выпустили по Донецку и другим городам республики 31 снаряд из ствольной артиллерии. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия