Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 02.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 02.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 02.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.