https://ria.ru/20230901/domodedovo-1893550402.html
Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты
Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты - РИА Новости, 01.09.2023
Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты
Аэропорт Домодедово в пятницу вводил ограничения на полеты с 05:39 до 08:00, в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:28
2023-09-01T08:28
2023-09-01T08:32
домодедово (аэропорт)
туризм
сергей собянин
люберцы
новости - туризм
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт Домодедово в пятницу вводил ограничения на полеты с 05:39 до 08:00, в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани.Летевший к Москве БПЛА был уничтожен в пятницу рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорт Внуково сообщал, что для обеспечения безопасности с 5.37 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла, 6.57 вылеты самолетов были разрешены, в 7.28 все ограничения на полеты сняты."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05.39 до 08.00... В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.Там добавили, что в период действия ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.
https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), сергей собянин, люберцы, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Туризм, Сергей Собянин, Люберцы, Новости - Туризм
Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты
Домодедово вводил ограничения на полеты с 05:39 до 08:00, сейчас работает штатно
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт Домодедово в пятницу вводил ограничения на полеты с 05:39 до 08:00, в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани.
Летевший к Москве
БПЛА был уничтожен в пятницу рядом с Люберцами
, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин
. Аэропорт Внуково сообщал, что для обеспечения безопасности с 5.37 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла
, 6.57 вылеты самолетов были разрешены, в 7.28 все ограничения на полеты сняты.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05.39 до 08.00... В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.
Там добавили, что в период действия ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.
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