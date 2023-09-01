https://ria.ru/20230901/domodedovo-1893550402.html

Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты

Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты - РИА Новости, 01.09.2023

Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты

Аэропорт Домодедово в пятницу вводил ограничения на полеты с 05:39 до 08:00, в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:28

2023-09-01T08:28

2023-09-01T08:32

домодедово (аэропорт)

туризм

сергей собянин

люберцы

новости - туризм

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт Домодедово в пятницу вводил ограничения на полеты с 05:39 до 08:00, в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани.Летевший к Москве БПЛА был уничтожен в пятницу рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорт Внуково сообщал, что для обеспечения безопасности с 5.37 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла, 6.57 вылеты самолетов были разрешены, в 7.28 все ограничения на полеты сняты."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05.39 до 08.00... В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.Там добавили, что в период действия ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.

https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

домодедово (аэропорт), сергей собянин, люберцы, новости - туризм