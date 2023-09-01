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Россия не хочет "угробить" доллар, заявил Лавров
Россия не хочет "угробить" доллар, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2023
Россия не хочет "угробить" доллар, заявил Лавров
РФ не хочет "угробить" доллар, США сами перестали обеспечивать его роль, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:21
2023-09-01T12:21
2023-09-01T12:24
евразийский экономический союз
мгимо
сергей лавров
сша
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экономика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ не хочет "угробить" доллар, США сами перестали обеспечивать его роль, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Об этом президент тоже говорил - не мы хотим угробить доллар, а США перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в День знаний. Он отметил, что в настоящий момент ни одна из так называемых резервных валют - ни евро, ни йена, ни сам доллар не являются надежными. "Если не ошибаюсь, в прошлом году 76% взаимной торговли и взаиморасчетов между странами Евразийского экономического союза уже осуществлялось не в долларах, а прежде всего, в национальных и дружественных валютах, а в этом году ожидается 90%. Поэтому процесс дедолларизации как самостоятельная цель не выдвигался при создании ЕАЭС, но как я уже сказал, действия США, которые нарушили все продвигавшиеся долгие десятилетия ими же принципы функционирования рыночной экономики, в этой ситуации, конечно, мы должны обезопасить себя от произвола и этих капризов", - заключил министр.
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евразийский экономический союз, мгимо, сергей лавров, сша, в мире, экономика
Евразийский экономический союз, МГИМО, Сергей Лавров, США, В мире, Экономика
Россия не хочет "угробить" доллар, заявил Лавров
Лавров: РФ не хочет угробить доллар, США сами перестали обеспечивать его роль