https://ria.ru/20230901/dollar-1893621687.html

Россия не хочет "угробить" доллар, заявил Лавров

Россия не хочет "угробить" доллар, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2023

Россия не хочет "угробить" доллар, заявил Лавров

РФ не хочет "угробить" доллар, США сами перестали обеспечивать его роль, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:21

2023-09-01T12:21

2023-09-01T12:24

евразийский экономический союз

мгимо

сергей лавров

сша

в мире

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ не хочет "угробить" доллар, США сами перестали обеспечивать его роль, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Об этом президент тоже говорил - не мы хотим угробить доллар, а США перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в День знаний. Он отметил, что в настоящий момент ни одна из так называемых резервных валют - ни евро, ни йена, ни сам доллар не являются надежными. "Если не ошибаюсь, в прошлом году 76% взаимной торговли и взаиморасчетов между странами Евразийского экономического союза уже осуществлялось не в долларах, а прежде всего, в национальных и дружественных валютах, а в этом году ожидается 90%. Поэтому процесс дедолларизации как самостоятельная цель не выдвигался при создании ЕАЭС, но как я уже сказал, действия США, которые нарушили все продвигавшиеся долгие десятилетия ими же принципы функционирования рыночной экономики, в этой ситуации, конечно, мы должны обезопасить себя от произвола и этих капризов", - заключил министр.

https://ria.ru/20230901/briks-1893548434.html

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евразийский экономический союз, мгимо, сергей лавров, сша, в мире, экономика