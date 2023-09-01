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Большинство солдат ВСУ отказываются форсировать Днепр, заявило Минобороны - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 01.09.2023 (обновлено: 15:52 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/dnepr-1893681563.html
Большинство солдат ВСУ отказываются форсировать Днепр, заявило Минобороны
Большинство солдат ВСУ отказываются форсировать Днепр, заявило Минобороны - РИА Новости, 01.09.2023
Большинство солдат ВСУ отказываются форсировать Днепр, заявило Минобороны
Большая часть личного состава ВСУ, по показаниям пленных, отказывается от форсирования Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:09
2023-09-01T15:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Большая часть личного состава ВСУ, по показаниям пленных, отказывается от форсирования Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня, сообщили в пятницу в Telegram-канале Минобороны России. "По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня. На данном направлении за неделю противник потерял до 230 украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ: большинство солдат ВСУ отказываются форсировать Днепр
Большая часть личного состава ВСУ, по показаниям пленных, отказывается от форсирования Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня,
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Большинство солдат ВСУ отказываются форсировать Днепр, заявило Минобороны

Минобороны: большинство солдат ВСУ не хотят форсировать Днепр, опасаясь гибели

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Большая часть личного состава ВСУ, по показаниям пленных, отказывается от форсирования Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня, сообщили в пятницу в Telegram-канале Минобороны России.
"По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня. На данном направлении за неделю противник потерял до 230 украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
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