https://ria.ru/20230901/diplomaty-1893769376.html

МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов

МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов - РИА Новости, 01.09.2023

МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов

Россия расценивает требования властей Дании о сокращении числа дипломатов в посольстве РФ как очередное проявление враждебной позиции, сделает необходимые... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T20:52

2023-09-01T20:52

2023-09-01T20:59

россия

дания

мария захарова

копенгаген

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия расценивает требования властей Дании о сокращении числа дипломатов в посольстве РФ как очередное проявление враждебной позиции, сделает необходимые выводы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны. Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Ранее МИД Дании заявил, что количество сотрудников посольства России должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве.

https://ria.ru/20230819/rossiya-1890979960.html

россия

дания

копенгаген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дания, мария захарова, копенгаген