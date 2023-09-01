https://ria.ru/20230901/diplomaty-1893769376.html
МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов
МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов - РИА Новости, 01.09.2023
МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов
Россия расценивает требования властей Дании о сокращении числа дипломатов в посольстве РФ как очередное проявление враждебной позиции, сделает необходимые... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:52
2023-09-01T20:52
2023-09-01T20:59
россия
дания
мария захарова
копенгаген
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия расценивает требования властей Дании о сокращении числа дипломатов в посольстве РФ как очередное проявление враждебной позиции, сделает необходимые выводы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны. Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Ранее МИД Дании заявил, что количество сотрудников посольства России должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве.
https://ria.ru/20230819/rossiya-1890979960.html
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россия, дания, мария захарова, копенгаген
Россия, Дания, Мария Захарова, Копенгаген
МИД отреагировал на требования Дании сократить число российских дипломатов
МИД назвал требование Дании сократить число российских дипломатов враждебным