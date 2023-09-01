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При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 01.09.2023 (обновлено: 16:33 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/devochka-1893691711.html
При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка
При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка
Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела торгового центра в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:45
2023-09-01T16:33
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
в мире
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела торгового центра в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале.&quot;К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти&quot;, — говорится в публикации.По данным представительства, ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по торгово-развлекательному центру "Донецк Сити", ранения получили не менее десяти человек.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ в Киевском районе города.Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года его регулярно обстреливают украинские силовики. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в ходе многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции ополченцами Донбасса.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, в мире, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка

При обстреле ТРЦ "Донецк Сити" погибла шестилетняя девочка

© Кадр видео очевидцаПоследствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке
Последствия удара в районе ТРЦ Донецк Сити в Донецке
© Кадр видео очевидца
Последствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела торгового центра в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале.
«

"К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти", — говорится в публикации.

По данным представительства, ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по торгово-развлекательному центру "Донецк Сити", ранения получили не менее десяти человек.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ в Киевском районе города.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года его регулярно обстреливают украинские силовики. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в ходе многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции ополченцами Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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