https://ria.ru/20230901/devochka-1893691711.html

При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка

При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка - РИА Новости, 01.09.2023

При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка

Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела торгового центра в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:45

2023-09-01T15:45

2023-09-01T16:33

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

в мире

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893673511_0:425:974:973_1920x0_80_0_0_538ee8ef35444fdd72e900a253cd7093.jpg

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела торгового центра в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале."К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти", — говорится в публикации.По данным представительства, ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по торгово-развлекательному центру "Донецк Сити", ранения получили не менее десяти человек.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ в Киевском районе города.Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года его регулярно обстреливают украинские силовики. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в ходе многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции ополченцами Донбасса.

https://ria.ru/20230727/pamyat-1886707709.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, в мире, алексей кулемзин (донецк)