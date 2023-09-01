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При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка
При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка
Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела торгового центра в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:45
2023-09-01T15:45
2023-09-01T16:33
специальная военная операция на украине
донецк
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в мире
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела торгового центра в Донецке украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале."К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти", — говорится в публикации.По данным представительства, ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по торгово-развлекательному центру "Донецк Сити", ранения получили не менее десяти человек.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ в Киевском районе города.Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года его регулярно обстреливают украинские силовики. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в ходе многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции ополченцами Донбасса.
https://ria.ru/20230727/pamyat-1886707709.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка
При обстреле ТРЦ "Донецк Сити" погибла шестилетняя девочка