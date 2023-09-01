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Эксперты назвали последствия изменения топливного демпфера - РИА Новости, 01.09.2023
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06:49 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/dempfer-1893544663.html
Эксперты назвали последствия изменения топливного демпфера
Эксперты назвали последствия изменения топливного демпфера - РИА Новости, 01.09.2023
Эксперты назвали последствия изменения топливного демпфера
Сокращение с сентября бюджетных выплат нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо в России и убыточность... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:49
2023-09-01T06:49
россия
павел баженов
бкс мир инвестиций
независимый топливный союз (нтс)
владимир путин
алексей сазанов
экономика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сокращение с сентября бюджетных выплат нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо в России и убыточность торговли на независимых АЗС, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о донастройке топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Корректировка демпфера может привести к росту оптовых цен на топливо", - сказал агентству руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Николай Баранов. С ним согласен и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "При снижении демпфера продажи бензина и дизеля для многих сетей АЗС становятся убыточными. В сентябре из-за закрытия многих НПЗ на профилактические ремонты и постепенного ухода с рынка низкомаржинальных АЗС (снижением конкуренции на розничном рынке) цены могут продолжить рост", - сказал он. Баранов добавил, что по состоянию на 21 августа чистая маржа торговли бензином и дизтопливом на АЗС находится в отрицательной зоне, составляя минус 3,39 и минус 2,25 рубля за литр соответственно. "Маржа торговли бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива - с середины августа, и пока не видно предпосылок для ее выхода в положительную зону", - констатирует эксперт, добавив, что на фоне убыточности заправок НПЗ, наоборот, генерируют рекордный уровень маржи. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов также считает, что на данный момент на топливном рынке в России есть проблема высоких оптовых цен, которые отрицательно влияют на прибыльность АЗС. "Проблема здесь в том, что оптовые цены в сезон высокого спроса или подбираются вплотную, или вовсе догоняют и превышают розничные. В результате рассчитывать на стабильную маржинальность не приходится, а это приводит к сокращению инвестиций в развитие инфраструктуры нефтепродуктообеспечения", - сказал он. Как решить проблему на топливном рынке "Решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или рост розничных цен на нефтепродукты", - полагает Баранов. Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов считает, что реальным инструментом снижения цен может стать резкое повышение норматива биржевых продаж: с недавно утвержденных 13% для бензина и 9,5% для дизельного топлива до 50% и 33% соответственно. "Рост предложения на бирже приведет к снижению оптовых цен, что сделает топливо для независимых АЗС, из-за чего крупные сети не смогут повышать розничные цены без угрозы потери рынка. Компромиссом может стать двукратное сокращение акцизов, которые напрямую влияют на издержки НПЗ", - добавил Родионов. Независимый топливный союз полагает, что также необходимо изменение графика ремонтов НПЗ. Более того, данные о плановых ремонтах НПЗ должны быть публичными. А вот к госрегулированию цен как мере сдерживания оптовых цен на топливо НТС относится резко негативно. "Более того, на наш взгляд, текущее регулирование приводит к хроническому недофинансированию инфраструктуры нефтепродуктообеспечения", - говорит Баженов.
https://ria.ru/20230830/toplivo-1893208290.html
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россия, павел баженов, бкс мир инвестиций, независимый топливный союз (нтс), владимир путин, алексей сазанов, экономика
Россия, Павел Баженов, БКС Мир инвестиций, Независимый топливный союз (НТС), Владимир Путин, Алексей Сазанов, Экономика
Эксперты назвали последствия изменения топливного демпфера

Эксперты полагают, что изменения топливного демпфера вызовут убытки АЗС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сокращение с сентября бюджетных выплат нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо в России и убыточность торговли на независимых АЗС, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о донастройке топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
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"Корректировка демпфера может привести к росту оптовых цен на топливо", - сказал агентству руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Николай Баранов.
С ним согласен и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "При снижении демпфера продажи бензина и дизеля для многих сетей АЗС становятся убыточными. В сентябре из-за закрытия многих НПЗ на профилактические ремонты и постепенного ухода с рынка низкомаржинальных АЗС (снижением конкуренции на розничном рынке) цены могут продолжить рост", - сказал он.
Баранов добавил, что по состоянию на 21 августа чистая маржа торговли бензином и дизтопливом на АЗС находится в отрицательной зоне, составляя минус 3,39 и минус 2,25 рубля за литр соответственно. "Маржа торговли бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива - с середины августа, и пока не видно предпосылок для ее выхода в положительную зону", - констатирует эксперт, добавив, что на фоне убыточности заправок НПЗ, наоборот, генерируют рекордный уровень маржи.
Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов также считает, что на данный момент на топливном рынке в России есть проблема высоких оптовых цен, которые отрицательно влияют на прибыльность АЗС. "Проблема здесь в том, что оптовые цены в сезон высокого спроса или подбираются вплотную, или вовсе догоняют и превышают розничные. В результате рассчитывать на стабильную маржинальность не приходится, а это приводит к сокращению инвестиций в развитие инфраструктуры нефтепродуктообеспечения", - сказал он.

Как решить проблему на топливном рынке

"Решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или рост розничных цен на нефтепродукты", - полагает Баранов.
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Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов считает, что реальным инструментом снижения цен может стать резкое повышение норматива биржевых продаж: с недавно утвержденных 13% для бензина и 9,5% для дизельного топлива до 50% и 33% соответственно.
"Рост предложения на бирже приведет к снижению оптовых цен, что сделает топливо для независимых АЗС, из-за чего крупные сети не смогут повышать розничные цены без угрозы потери рынка. Компромиссом может стать двукратное сокращение акцизов, которые напрямую влияют на издержки НПЗ", - добавил Родионов.
Независимый топливный союз полагает, что также необходимо изменение графика ремонтов НПЗ. Более того, данные о плановых ремонтах НПЗ должны быть публичными.
А вот к госрегулированию цен как мере сдерживания оптовых цен на топливо НТС относится резко негативно. "Более того, на наш взгляд, текущее регулирование приводит к хроническому недофинансированию инфраструктуры нефтепродуктообеспечения", - говорит Баженов.
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