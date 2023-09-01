https://ria.ru/20230901/dempfer-1893544663.html

Эксперты назвали последствия изменения топливного демпфера

Эксперты назвали последствия изменения топливного демпфера - РИА Новости, 01.09.2023

Эксперты назвали последствия изменения топливного демпфера

Сокращение с сентября бюджетных выплат нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо в России и убыточность... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T06:49

2023-09-01T06:49

2023-09-01T06:49

россия

павел баженов

бкс мир инвестиций

независимый топливный союз (нтс)

владимир путин

алексей сазанов

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сокращение с сентября бюджетных выплат нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо в России и убыточность торговли на независимых АЗС, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о донастройке топливного демпфера. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Корректировка демпфера может привести к росту оптовых цен на топливо", - сказал агентству руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Николай Баранов. С ним согласен и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "При снижении демпфера продажи бензина и дизеля для многих сетей АЗС становятся убыточными. В сентябре из-за закрытия многих НПЗ на профилактические ремонты и постепенного ухода с рынка низкомаржинальных АЗС (снижением конкуренции на розничном рынке) цены могут продолжить рост", - сказал он. Баранов добавил, что по состоянию на 21 августа чистая маржа торговли бензином и дизтопливом на АЗС находится в отрицательной зоне, составляя минус 3,39 и минус 2,25 рубля за литр соответственно. "Маржа торговли бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива - с середины августа, и пока не видно предпосылок для ее выхода в положительную зону", - констатирует эксперт, добавив, что на фоне убыточности заправок НПЗ, наоборот, генерируют рекордный уровень маржи. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов также считает, что на данный момент на топливном рынке в России есть проблема высоких оптовых цен, которые отрицательно влияют на прибыльность АЗС. "Проблема здесь в том, что оптовые цены в сезон высокого спроса или подбираются вплотную, или вовсе догоняют и превышают розничные. В результате рассчитывать на стабильную маржинальность не приходится, а это приводит к сокращению инвестиций в развитие инфраструктуры нефтепродуктообеспечения", - сказал он. Как решить проблему на топливном рынке "Решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или рост розничных цен на нефтепродукты", - полагает Баранов. Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов считает, что реальным инструментом снижения цен может стать резкое повышение норматива биржевых продаж: с недавно утвержденных 13% для бензина и 9,5% для дизельного топлива до 50% и 33% соответственно. "Рост предложения на бирже приведет к снижению оптовых цен, что сделает топливо для независимых АЗС, из-за чего крупные сети не смогут повышать розничные цены без угрозы потери рынка. Компромиссом может стать двукратное сокращение акцизов, которые напрямую влияют на издержки НПЗ", - добавил Родионов. Независимый топливный союз полагает, что также необходимо изменение графика ремонтов НПЗ. Более того, данные о плановых ремонтах НПЗ должны быть публичными. А вот к госрегулированию цен как мере сдерживания оптовых цен на топливо НТС относится резко негативно. "Более того, на наш взгляд, текущее регулирование приводит к хроническому недофинансированию инфраструктуры нефтепродуктообеспечения", - говорит Баженов.

https://ria.ru/20230830/toplivo-1893208290.html

https://ria.ru/20230831/benzin-1893397424.html

https://ria.ru/20230830/toplivo-1893220134.html

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россия, павел баженов, бкс мир инвестиций, независимый топливный союз (нтс), владимир путин, алексей сазанов, экономика