https://ria.ru/20230901/delo-1893551817.html

СК завел дело после избиения подростками школьницы под Пермью

СК завел дело после избиения подростками школьницы под Пермью - РИА Новости, 01.09.2023

СК завел дело после избиения подростками школьницы под Пермью

СК завел дело после избиения подростками школьницы в Октябрьском районе Пермского края, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:46

2023-09-01T08:46

2023-09-01T08:46

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

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ПЕРМЬ, 1 сен - РИА Новости. СК завел дело после избиения подростками школьницы в Октябрьском районе Пермского края, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее в группе "Подслушано Октябрьский район" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что в селе Ишимово (Октябрьский район) 25 или 26 августа девочки-подростки в безлюдном месте избили 13-летнюю девочку, у пострадавшей якобы могут быть сломаны ребра. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте у пермских следователей. По данным следствия, в селе Ишимово Октябрьского городского округа 14-летней школьнице по малозначительному поводу нанесли побои, девочка испытала физические и психические страдания. "В Октябрьском городском округе возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетней (ч. 1 ст. 116 УК РФ)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.

https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html

пермский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край