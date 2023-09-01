https://ria.ru/20230901/delo-1893551817.html
СК завел дело после избиения подростками школьницы под Пермью
СК завел дело после избиения подростками школьницы под Пермью - РИА Новости, 01.09.2023
СК завел дело после избиения подростками школьницы под Пермью
СК завел дело после избиения подростками школьницы в Октябрьском районе Пермского края, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:46
2023-09-01T08:46
2023-09-01T08:46
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
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ПЕРМЬ, 1 сен - РИА Новости. СК завел дело после избиения подростками школьницы в Октябрьском районе Пермского края, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее в группе "Подслушано Октябрьский район" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что в селе Ишимово (Октябрьский район) 25 или 26 августа девочки-подростки в безлюдном месте избили 13-летнюю девочку, у пострадавшей якобы могут быть сломаны ребра. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте у пермских следователей. По данным следствия, в селе Ишимово Октябрьского городского округа 14-летней школьнице по малозначительному поводу нанесли побои, девочка испытала физические и психические страдания. "В Октябрьском городском округе возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетней (ч. 1 ст. 116 УК РФ)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.
https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край
СК завел дело после избиения подростками школьницы под Пермью
СК завел уголовное дело после избиения подростками школьницы в Пермском крае