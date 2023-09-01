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Лавров назвал условие для принятия Россией декларации G20 - РИА Новости, 01.09.2023
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11:40 01.09.2023 (обновлено: 11:56 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/deklaratsiya-1893611041.html
Лавров назвал условие для принятия Россией декларации G20
Лавров назвал условие для принятия Россией декларации G20 - РИА Новости, 01.09.2023
Лавров назвал условие для принятия Россией декларации G20
РФ не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:40
2023-09-01T11:56
большая двадцатка
россия
сергей лавров
в мире
украина
мгимо
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, на каждом из мероприятий G20 Запад поднимал тему Украины, несмотря на то, что изначально роль "двадцатки" предполагает принятие решений по стабилизации мировых финансово-экономических процессов."Если вы уж решили переписать мандат "двадцатки", хотите, чтобы она занималась международным кризисами - мы дали свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанных Западом войнах. Если хотят, давайте все обсуждать. Но тогда это будет дублирование работы ООН и будет подрывать изначальную роль "двадцатки"", - сказал Лавров, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года."В любом случае общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет. Такой декларации не будет", - добавил он.
https://ria.ru/20230816/g20-1890508329.html
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большая двадцатка, россия, сергей лавров, в мире, украина, мгимо, оон
Большая двадцатка, Россия, Сергей Лавров, В мире, Украина, МГИМО, ООН
Лавров назвал условие для принятия Россией декларации G20

Лавров: Россия не примет декларацию G20 без позиции Москвы по мировым кризисам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, на каждом из мероприятий G20 Запад поднимал тему Украины, несмотря на то, что изначально роль "двадцатки" предполагает принятие решений по стабилизации мировых финансово-экономических процессов.
"Если вы уж решили переписать мандат "двадцатки", хотите, чтобы она занималась международным кризисами - мы дали свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанных Западом войнах. Если хотят, давайте все обсуждать. Но тогда это будет дублирование работы ООН и будет подрывать изначальную роль "двадцатки"", - сказал Лавров, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года.
"В любом случае общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет. Такой декларации не будет", - добавил он.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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16 августа, 22:28
 
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