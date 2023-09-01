https://ria.ru/20230901/deklaratsiya-1893611041.html
Лавров назвал условие для принятия Россией декларации G20
Лавров назвал условие для принятия Россией декларации G20 - РИА Новости, 01.09.2023
Лавров назвал условие для принятия Россией декларации G20
РФ не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:40
2023-09-01T11:40
2023-09-01T11:56
большая двадцатка
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, на каждом из мероприятий G20 Запад поднимал тему Украины, несмотря на то, что изначально роль "двадцатки" предполагает принятие решений по стабилизации мировых финансово-экономических процессов."Если вы уж решили переписать мандат "двадцатки", хотите, чтобы она занималась международным кризисами - мы дали свой документ, где перечислены сохраняющиеся до сих пор конфликты, которые коренятся в развязанных Западом войнах. Если хотят, давайте все обсуждать. Но тогда это будет дублирование работы ООН и будет подрывать изначальную роль "двадцатки"", - сказал Лавров, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года."В любом случае общей декларации от имени всех членов, в которой не будет отражена наша позиция, не будет. Такой декларации не будет", - добавил он.
https://ria.ru/20230816/g20-1890508329.html
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Большая двадцатка, Россия, Сергей Лавров, В мире, Украина, МГИМО, ООН
Лавров назвал условие для принятия Россией декларации G20
Лавров: Россия не примет декларацию G20 без позиции Москвы по мировым кризисам