https://ria.ru/20230901/chinavat-1893675388.html

Король Таиланда сократил срок тюремного заключения экс-премьеру Чинавату

Король Таиланда сократил срок тюремного заключения экс-премьеру Чинавату - РИА Новости, 01.09.2023

Король Таиланда сократил срок тюремного заключения экс-премьеру Чинавату

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) своим указом в рамках частичного помилования сократил срок тюремного заключения до 1 года вернувшемуся в страну... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:51

2023-09-01T14:51

2023-09-01T14:51

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таиланд

бангкок

юго-восточная азия

маха ватчиралонгкон

йинглак чинават

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БАНГКОК, 1 сен – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) своим указом в рамках частичного помилования сократил срок тюремного заключения до 1 года вернувшемуся в страну после 17 лет эмиграции экс-премьеру Таксину Чинавату, который был приговорен к 8 годам по трем делам о коррупции. Указ опубликован интернет-сайтом Royal Government Gazette.Королевский указ за номером 1/2566 от 31 августа 2023 года опубликован днем в пятницу интернет-сайтом Royal Government Gazette, специального издания для публикации королевских указов, новых законов и подзаконных актов, и вступил в силу с момента публикации. Срок тюремного заключения экс-премьера сокращен до одного года "в целях дальнейшего использования знаний, способностей, опыта Таксина Чинавата в интересах и на пользу народа Таиланда", говорится в указе, представляющем собой частичное королевское помилование осужденного 74-летнего политика. "Так как Таксин Чинават, занимая должность премьер-министра, принес большую пользу родине и таиландскому народу и всегда сохранял верность институту таиландской монархии, так как он принял с глубоким уважением приговор суда о тюремном заключении и признал свою вину в ходе судебных процедур, и в связи с его преклонным возрастом и состоянием здоровья, а также необходимостью стационарного лечения с привлечением врачей-специалистов, настоящим указом Его Величество король дарует осужденному Таксину Чинавату частичное помилование с сокращением срока тюремного заключения до одного года в целях дальнейшего использования знаний, способностей, опыта Таксина Чинавата в интересах и на пользу народа Таиланда", - говорится в документе. Петиция о королевском помиловании была подана Чинаватом через соответствующие инстанции министерства юстиции Таиланда и в четверг уже была в офисе министра юстиции, о чем исполняющий обязанности министра и вице-премьер Таиланда Висану Кхрыангам сообщил СМИ вечером того же дня. В настоящее время Чинават находится на обследовании и лечении в Центральном полицейском госпитале Таиланда после того, как в день прибытия в страну 22 августа у политика произошел приступ удушья в медицинском блоке центральной тюрьмы Клонг Прем, куда он был доставлен для отбытия срока заключения, и руководство тюрьмы приняло решение о его переводе в госпиталь, находящийся в центре города, из-за отсутствия в тюремном медицинском блоке необходимой для обследования аппаратуры. Чинават страдает ишемической болезнью сердца и гипертонией. Также в его легких врачи обнаружили остаточные явления от COVID трехлетней давности, когда экс-премьер перенес инфекцию в тяжелой форме. Последние 18 лет таиландской истории прошли на фоне небывалого политического размежевания таиландского общества и постоянной борьбы между сторонниками и противниками Таксина Чинавата и политического семейного клана, который он возглавляет. За это время военные дважды свергали правительства, пришедшие к власти в результате выборов и возглавляемые членами семьи Чинават, а многочисленные массовые демонстрации обеих сторон в 2007–2014 годах неоднократно приводили к столкновениям и кровопролитию. Чинават, благодаря популистской политике которого в Таиланде впервые в истории появилась общенациональная система социального страхования и дешевое государственное медицинское страхование для малоимущих, по-прежнему пользуется широкой популярностью в стране, в основном у фермеров, рабочих, менее привилегированных слоев городского населения и значительной части среднего класса. В течение многих лет эмиграции политик продолжал руководить действиями сторонников из-за границы. В период между 2001 и 2011 годами политические партии, созданные Чинаватом и его сторонниками, неизменно побеждали на выборах, но каждый раз теряли власть в результате военных переворотов, судебных решений и парламентских кризисов. Для разгона демонстраций массового прочинаватовского движения "краснорубашечников" в 2010 году правительство премьера от Демократической партии Таиланда Апхисита Ветчачивы применило военную силу на улицах Бангкока, тогда погибли более 100 человек и более 2 тысяч получили ранения. Краснорубашечники сыграли немаловажную роль в досрочной отставке правительства Ветчачивы, проведении новых выборов и приходе к власти в 2011 году правительства во главе с младшей сестрой Чинавата, Йинглак Чинават. Это правительство было свергнуто военным переворотом 2014 года. Чинават, отставной подполковник полиции и доктор криминологии, после отставки в начале 1990-х годов создал телекоммуникационную компанию Shinawatra Corporation, которая стала пионером сотовой связи и спутниковых телекоммуникаций в Юго-Восточной Азии. На момент прихода в политику в 1997 году, Чинават занимал 18-е место по личному богатству в мировом списке журнала Forbes. В 2001 году созданная им за полгода до выборов политическая партия одержала полную победу на выборах, получив впервые в истории Таиланда достаточное большинство в парламенте для создания однопартийного правительства. На выборах 2005 года партия также победила, но результаты были признаны недействительными. В сентябре 2006 года правительство Чинавата, работавшее как временное (в ожидании решения вопроса о проведении новых выборов), было свергнуто военным переворотом, а сам Чинават был обвинен в коррупции на основании расследования инсайдерской сделки с недвижимостью, осуществленной его женой, и покинул страну. В его отсутствие в таиландских судах были возбуждены еще два дела о коррупции в отношении экс-премьера.

https://ria.ru/20180731/1525671640.html

https://ria.ru/20230823/tailand-1891652541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, бангкок, юго-восточная азия, маха ватчиралонгкон, йинглак чинават