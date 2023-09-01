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Воевавшего за силы ДНР чеха на родине заочно приговорили к заключению
Воевавшего за силы ДНР чеха на родине заочно приговорили к заключению - РИА Новости, 01.09.2023
Воевавшего за силы ДНР чеха на родине заочно приговорили к заключению
Пражский суд заочно приговорил к 21 году заключения гражданина Чехии Алоиза Полака, который, по утверждению прокурора, с 2016 года воевал на стороне сил ДНР,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:06
2023-09-01T15:06
2023-09-01T15:06
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Пражский суд заочно приговорил к 21 году заключения гражданина Чехии Алоиза Полака, который, по утверждению прокурора, с 2016 года воевал на стороне сил ДНР, сообщило в пятницу информагентство ЧТК. При этом отмечается, что суд принял во внимание мнение члена военной канцелярии Пражского Града об участии Полака в конфликте, основываясь на данных из интернета и фотографиях в соцсетях. "Мы признали гражданина Полака виновным в полном объеме", - приводит ЧТК слова судьи Ганы Халупковой. По данным прокурора Марка Бодлака, обвиняемый в 2016 году уехал из Праги в ДНР, где присоединился к ополченцам. Сперва он был снайпером, а затем стал командиром взвода. Как сообщает ЧТК, это третья попытка осудить Полака. Ранее обвинение основывалось главным образом на его сообщении в соцсети, где он отмечал четыре засечки на своем прикладке. Тогда суд счел эти слова недостаточными. По данным информагентства, сейчас суд принял во внимание мнение члена военной канцелярии Пражского Града Отакара Фолтына, который подтвердил участие Полака в украинском конфликте, основываясь на данных из интернета и фотографиях в соцсетях. При этом Фолтын добавил, что обвиняемый придерживался правил конспирации, поэтому установить его местонахождение было очень сложно, но возможно.
https://ria.ru/20230721/svo-1885459458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, чехия, прага
В мире, Донецкая Народная Республика, Чехия, Прага
Воевавшего за силы ДНР чеха на родине заочно приговорили к заключению
Суд в Праге заочно приговорил воевавшего за силы ДНР чеха к 21 году заключения
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Пражский суд заочно приговорил к 21 году заключения гражданина Чехии Алоиза Полака, который, по утверждению прокурора, с 2016 года воевал на стороне сил ДНР, сообщило в пятницу информагентство ЧТК.
При этом отмечается, что суд принял во внимание мнение члена военной канцелярии Пражского Града об участии Полака в конфликте, основываясь на данных из интернета и фотографиях в соцсетях.
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"Мы признали гражданина Полака виновным в полном объеме", - приводит ЧТК слова судьи Ганы Халупковой.
По данным прокурора Марка Бодлака, обвиняемый в 2016 году уехал из Праги
в ДНР, где присоединился к ополченцам. Сперва он был снайпером, а затем стал командиром взвода.
Как сообщает ЧТК, это третья попытка осудить Полака. Ранее обвинение основывалось главным образом на его сообщении в соцсети, где он отмечал четыре засечки на своем прикладке. Тогда суд счел эти слова недостаточными.
По данным информагентства, сейчас суд принял во внимание мнение члена военной канцелярии Пражского Града Отакара Фолтына, который подтвердил участие Полака в украинском конфликте, основываясь на данных из интернета и фотографиях в соцсетях. При этом Фолтын добавил, что обвиняемый придерживался правил конспирации, поэтому установить его местонахождение было очень сложно, но возможно.
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