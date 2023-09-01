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Госдеп США одобрил продажу Болгарии бронемашин Stryker
Госдеп США одобрил продажу Болгарии бронемашин Stryker - РИА Новости, 01.09.2023
Госдеп США одобрил продажу Болгарии бронемашин Stryker
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Болгарии бронемашин Stryker и сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,5 миллиарда долларов, сообщило в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T22:17
2023-09-01T22:17
2023-09-01T22:25
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Болгарии бронемашин Stryker и сопутствующего оборудования на сумму порядка 1,5 миллиарда долларов, сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж.Согласно его данным, София запросила у Вашингтона возможность закупки 183 военных машин такого типа, а также сопутствующее оборудование, транспортную и техническую поддержку."Предполагаемая продажа послужит реализации целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - указали в Агентстве.Американская администрация уже уведомила конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможную блокировку.
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в мире, сша, болгария, государственный департамент сша, министерство обороны сша, вашингтон (штат), нато
В мире, США, Болгария, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Вашингтон (штат), НАТО
Госдеп США одобрил продажу Болгарии бронемашин Stryker
Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Болгарии бронемашин Stryker