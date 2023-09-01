https://ria.ru/20230901/bradley-1893538390.html
Раскрыты результаты сравнения БМП-3 с трофейной американской Bradley
Раскрыты результаты сравнения БМП-3 с трофейной американской Bradley - РИА Новости, 01.09.2023
Раскрыты результаты сравнения БМП-3 с трофейной американской Bradley
Изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T03:36
2023-09-01T03:36
2023-09-01T09:52
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству "Курганмашзавода" Роман Хромов."Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП", — сказал собеседник агентства.В частности, Bradley вооружена автоматической пушкой калибра 25 миллиметров и не может плавать без предварительной, достаточно серьезной подготовки, в отличие от БМП-3, которая сходу преодолевает водные преграды."Американской машине для этого нужно время, а время — это жизнь", — сказал Хромов.Также американская машина имеет низкую подвижность и проходимость, особенно по тем видам грунта, которые присутствуют в регионе проведения спецоперации.Специалист напомнил, что сравнительный анализ БМП-3 и Bradley проводили еще в 1991 году, когда ОАЭ на тендере выбирали боевую машину для своей армии."От СССР тогда участвовали БМП-3 и БМП-2, от США была M2 Bradley. Сравнительный анализ показал, что по боевым характеристикам выиграла, причем с большим отрывом, БМП-3. В результате Эмираты купили более 600 таких машин в 90-х годах прошлого века", — сказал собеседник.Хромов добавил, что, безусловно, американская БМП в том варианте, в каком она применяется в зоне СВО, несколько доработана, в основном за счет электронных систем, которые достаточно сложны в эксплуатации."Это одно из слабых мест этих машин: если в Bradley электронные компоненты выходят из строя, то машина может полностью потерять возможность вести стрельбу", — отметил он.Изучение западной техники, в том числе Bradley и ее начинки, продолжается, заключил представитель руководства завода.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184346.html
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оаэ, ссср, сша, высокоточные комплексы, бмп-3, бмп-2, ростех
ОАЭ, СССР, США, Высокоточные комплексы, БМП-3, БМП-2, Ростех
Раскрыты результаты сравнения БМП-3 с трофейной американской Bradley
На "Курганмашзаводе" установили, что БМП-3 превзошла M2 Bradley по боевой мощи
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству "Курганмашзавода" Роман Хромов.
«
"Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП", — сказал собеседник агентства.
В частности, Bradley вооружена автоматической пушкой калибра 25 миллиметров и не может плавать без предварительной, достаточно серьезной подготовки, в отличие от БМП-3, которая сходу преодолевает водные преграды.
«
"Американской машине для этого нужно время, а время — это жизнь", — сказал Хромов.
Также американская машина имеет низкую подвижность и проходимость, особенно по тем видам грунта, которые присутствуют в регионе проведения спецоперации.
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Специалист напомнил, что сравнительный анализ БМП-3 и Bradley проводили еще в 1991 году, когда ОАЭ
на тендере выбирали боевую машину для своей армии.
«
"От СССР тогда участвовали БМП-3 и БМП-2, от США была M2 Bradley. Сравнительный анализ показал, что по боевым характеристикам выиграла, причем с большим отрывом, БМП-3. В результате Эмираты купили более 600 таких машин в 90-х годах прошлого века", — сказал собеседник.
Хромов добавил, что, безусловно, американская БМП в том варианте, в каком она применяется в зоне СВО, несколько доработана, в основном за счет электронных систем, которые достаточно сложны в эксплуатации.
«
"Это одно из слабых мест этих машин: если в Bradley электронные компоненты выходят из строя, то машина может полностью потерять возможность вести стрельбу", — отметил он.
Изучение западной техники, в том числе Bradley и ее начинки, продолжается, заключил представитель руководства завода.
БМП-3 разработали и серийно производят на "Курганмашзаводе". Она предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий стомиллиметровое орудие — пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километра в час. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты — 19 тонн.
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