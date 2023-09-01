https://ria.ru/20230901/bradley-1893538390.html

Раскрыты результаты сравнения БМП-3 с трофейной американской Bradley

Раскрыты результаты сравнения БМП-3 с трофейной американской Bradley - РИА Новости, 01.09.2023

Раскрыты результаты сравнения БМП-3 с трофейной американской Bradley

Изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T03:36

2023-09-01T03:36

2023-09-01T09:52

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству "Курганмашзавода" Роман Хромов."Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП", — сказал собеседник агентства.В частности, Bradley вооружена автоматической пушкой калибра 25 миллиметров и не может плавать без предварительной, достаточно серьезной подготовки, в отличие от БМП-3, которая сходу преодолевает водные преграды."Американской машине для этого нужно время, а время — это жизнь", — сказал Хромов.Также американская машина имеет низкую подвижность и проходимость, особенно по тем видам грунта, которые присутствуют в регионе проведения спецоперации.Специалист напомнил, что сравнительный анализ БМП-3 и Bradley проводили еще в 1991 году, когда ОАЭ на тендере выбирали боевую машину для своей армии."От СССР тогда участвовали БМП-3 и БМП-2, от США была M2 Bradley. Сравнительный анализ показал, что по боевым характеристикам выиграла, причем с большим отрывом, БМП-3. В результате Эмираты купили более 600 таких машин в 90-х годах прошлого века", — сказал собеседник.Хромов добавил, что, безусловно, американская БМП в том варианте, в каком она применяется в зоне СВО, несколько доработана, в основном за счет электронных систем, которые достаточно сложны в эксплуатации."Это одно из слабых мест этих машин: если в Bradley электронные компоненты выходят из строя, то машина может полностью потерять возможность вести стрельбу", — отметил он.Изучение западной техники, в том числе Bradley и ее начинки, продолжается, заключил представитель руководства завода.

https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891184346.html

https://ria.ru/20230813/bmp-3-1889846108.html

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оаэ, ссср, сша, высокоточные комплексы, бмп-3, бмп-2, ростех