В офисе Зеленского утверждают, что число атак БПЛА на Россию будет расти
Подоляк утверждает, что число атак БПЛА по территории России будет расти
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПовреждения и разбитые стекла в башне делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских БПЛА
Повреждения и разбитые стекла в башне делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью агентству Рейтер, что число атак украинских беспилотников по территории РФ будет расти.
Подоляк также исключил возможность мирных переговоров с Россией на данный момент, заявив, что любые переговоры будут означать "капитуляцию" со стороны Украины.
"Наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти... Потому что это тот этап войны..., когда боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации", - заявил Подоляк.
Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, "должна ли война перейти на территорию России", заявил, что украинский конфликт не должен перейти на территорию РФ, поскольку существует большой риск, что Украина "останется одна". В свою очередь руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в пятницу, что не согласен с Зеленским в том, что конфликт не должен быть перенесен на территорию России.
Украина осуществила массированные атаки беспилотниками в ночь на 30 августа в ряде регионов России, под ударом оказался, в частности, аэропорт Пскова, сообщили в Минобороны РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, террористическая активность киевского режима продолжается, подавляющее число беспилотников летят на гражданские объекты.