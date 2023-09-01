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Путин заявил о планах подготовить миллион специалистов по БПЛА к 2023 году - РИА Новости, 01.09.2023
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17:53 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/bpla-1893735515.html
Путин заявил о планах подготовить миллион специалистов по БПЛА к 2023 году
Путин заявил о планах подготовить миллион специалистов по БПЛА к 2023 году - РИА Новости, 01.09.2023
Путин заявил о планах подготовить миллион специалистов по БПЛА к 2023 году
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" выразил уверенность в том, что в Татарстане появятся парки для летательных аппаратов... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:53
2023-09-01T17:53
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" выразил уверенность в том, что в Татарстане появятся парки для летательных аппаратов и сказал, что миллион специалистов по беспилотникам, которых подготовят до 2030 года, может и не хватить, поскольку развитие этой отрасли очень быстрое. "У нас программа есть, по-моему, до 2030 года, мы должны подготовить миллион специалистов. Может быть, даже этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро. Но, конечно, есть ряд ограничений", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Один из участников открытого урока, мальчик из Республики Татарстан рассказал, что увлекается эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, сам их собирает и моделирует, а также участвует в соревнованиях. "За этот год я успел поучаствовать в 33 соревнованиях, и в 20 я выиграл. Как уже сказали, я в будущем мечтаю стать пилотом гражданской авиации", - сказал мальчик и обратился к главе государства с просьбой, построить несколько коптерпарков по всей России, чтобы люди могли летать легально, так как после введения ограничений это стало проблематично. Президент ответил, что несколько месяцев назад встречался со специалистами и "говорили на эту тему", и они обратили внимание на то, что некоторые ограничения, которые связаны с необходимостью обеспечения безопасности, но тем не менее многие из них мешают развитию направления беспилотников. "Вот эти парки, о которых ты сказал, в Москве есть. Я уверен, что наш с тобой разговор услышат и в Татарстане. В Татарстане руководители очень гибкие, мобильные, творческие. Я знаю, они очень хорошо поддерживают все... начинания. Думаю, что можно будет сделать, наверняка сделают", - ответил Путин. Президент также отметил, что беспилотная техника имеет собственный вектор развития и чрезвычайно важна, "приобретает все большее и большее значение в мире в самых различных отраслях".
https://ria.ru/20230618/bespilotniki-1878996190.html
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республика татарстан (татарстан), владимир путин, технологии
Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин, Технологии
Путин заявил о планах подготовить миллион специалистов по БПЛА к 2023 году

Путин заявил о планах по подготовке миллиона специалистов по БПЛА к 2023 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России управляет БПЛА
Военнослужащий ВС России управляет БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России управляет БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" выразил уверенность в том, что в Татарстане появятся парки для летательных аппаратов и сказал, что миллион специалистов по беспилотникам, которых подготовят до 2030 года, может и не хватить, поскольку развитие этой отрасли очень быстрое.
"У нас программа есть, по-моему, до 2030 года, мы должны подготовить миллион специалистов. Может быть, даже этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро. Но, конечно, есть ряд ограничений", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".
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Один из участников открытого урока, мальчик из Республики Татарстан рассказал, что увлекается эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, сам их собирает и моделирует, а также участвует в соревнованиях.
"За этот год я успел поучаствовать в 33 соревнованиях, и в 20 я выиграл. Как уже сказали, я в будущем мечтаю стать пилотом гражданской авиации", - сказал мальчик и обратился к главе государства с просьбой, построить несколько коптерпарков по всей России, чтобы люди могли летать легально, так как после введения ограничений это стало проблематично.
Президент ответил, что несколько месяцев назад встречался со специалистами и "говорили на эту тему", и они обратили внимание на то, что некоторые ограничения, которые связаны с необходимостью обеспечения безопасности, но тем не менее многие из них мешают развитию направления беспилотников.
"Вот эти парки, о которых ты сказал, в Москве есть. Я уверен, что наш с тобой разговор услышат и в Татарстане. В Татарстане руководители очень гибкие, мобильные, творческие. Я знаю, они очень хорошо поддерживают все... начинания. Думаю, что можно будет сделать, наверняка сделают", - ответил Путин.
Президент также отметил, что беспилотная техника имеет собственный вектор развития и чрезвычайно важна, "приобретает все большее и большее значение в мире в самых различных отраслях".
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