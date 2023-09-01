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ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 01.09.2023
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10:35 01.09.2023 (обновлено: 10:57 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/boeviki-1893590390.html
ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном
ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 01.09.2023
ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном
Российские бойцы уничтожили под Херсоном лодку с украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:35
2023-09-01T10:57
в мире
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днепр (город)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили под Херсоном лодку с украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. &quot;В результате огневого поражения соединениями группировки войск &quot;Днепр&quot; на Херсонском направлении уничтожены: лодка и шесть боевиков ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, ликвидированы три боевика ВСУ&quot;, — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, в районе херсонских островов в дельте Днепра российские военные поразили две позиции украинских войск, уничтожив 13 боевиков. На Каховском направлении бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временного размещения одного из подразделений ВСУ, ликвидировав восемь военных и три их автомобиля.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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в мире, херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили под Херсоном лодку с украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: лодка и шесть боевиков ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, ликвидированы три боевика ВСУ", — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, в районе херсонских островов в дельте Днепра российские военные поразили две позиции украинских войск, уничтожив 13 боевиков.
На Каховском направлении бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временного размещения одного из подразделений ВСУ, ликвидировав восемь военных и три их автомобиля.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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