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ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном
ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 01.09.2023
ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном
Российские бойцы уничтожили под Херсоном лодку с украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:35
2023-09-01T10:35
2023-09-01T10:57
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили под Херсоном лодку с украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: лодка и шесть боевиков ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, ликвидированы три боевика ВСУ", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, в районе херсонских островов в дельте Днепра российские военные поразили две позиции украинских войск, уничтожив 13 боевиков. На Каховском направлении бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временного размещения одного из подразделений ВСУ, ликвидировав восемь военных и три их автомобиля.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили под Херсоном лодку с украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: лодка и шесть боевиков ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, ликвидированы три боевика ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе херсонских островов в дельте Днепра
российские военные поразили две позиции украинских войск, уничтожив 13 боевиков.
На Каховском направлении бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временного размещения одного из подразделений ВСУ, ликвидировав восемь военных и три их автомобиля.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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