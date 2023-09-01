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ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 01.09.2023

ВС России уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном

Российские бойцы уничтожили под Херсоном лодку с украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:35

2023-09-01T10:35

2023-09-01T10:57

в мире

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днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили под Херсоном лодку с украинскими военными, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: лодка и шесть боевиков ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, ликвидированы три боевика ВСУ", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, в районе херсонских островов в дельте Днепра российские военные поразили две позиции украинских войск, уничтожив 13 боевиков. На Каховском направлении бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временного размещения одного из подразделений ВСУ, ликвидировав восемь военных и три их автомобиля.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230901/manevr-1893578803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф