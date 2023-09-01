https://ria.ru/20230901/bespilotniki-1893684325.html

В Минобороны заявили об уничтожении 281 украинского дрона

В Минобороны заявили об уничтожении 281 украинского дрона - РИА Новости, 01.09.2023

В Минобороны заявили об уничтожении 281 украинского дрона

За неделю уничтожен 281 украинский БПЛА, а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России, сообщило в пятницу Минобороны РФ в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:18

2023-09-01T15:18

2023-09-01T15:19

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За неделю уничтожен 281 украинский БПЛА, а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации", - сказали в ведомстве. Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 466 самолетов, 247 вертолетов, 6293 беспилотных летательных аппарата.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины