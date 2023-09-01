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В Минобороны заявили об уничтожении 281 украинского дрона - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 01.09.2023 (обновлено: 15:19 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/bespilotniki-1893684325.html
В Минобороны заявили об уничтожении 281 украинского дрона
В Минобороны заявили об уничтожении 281 украинского дрона - РИА Новости, 01.09.2023
В Минобороны заявили об уничтожении 281 украинского дрона
За неделю уничтожен 281 украинский БПЛА, а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России, сообщило в пятницу Минобороны РФ в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:18
2023-09-01T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За неделю уничтожен 281 украинский БПЛА, а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации", - сказали в ведомстве. Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 466 самолетов, 247 вертолетов, 6293 беспилотных летательных аппарата.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Минобороны заявили об уничтожении 281 украинского дрона

Минобороны: российские войска за неделю уничтожили 281 украинский беспилотник

© РИА Новости / Губернатор Пскова Михаил Ведерников | Перейти в медиабанкРоссийские военные отражают атаку беспилотных летальных аппаратов в Псковском аэропорту
Российские военные отражают атаку беспилотных летальных аппаратов в Псковском аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Губернатор Пскова Михаил Ведерников
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Российские военные отражают атаку беспилотных летальных аппаратов в Псковском аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. За неделю уничтожен 281 украинский БПЛА, а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 466 самолетов, 247 вертолетов, 6293 беспилотных летательных аппарата.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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