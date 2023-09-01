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В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках - РИА Новости, 01.09.2023
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14:04 01.09.2023 (обновлено: 14:31 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/bespilotniki-1893656767.html
В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках
В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках - РИА Новости, 01.09.2023
В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках
Украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников, в интервью испанской газете Mundo признал, что преимущество в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:04
2023-09-01T14:31
технологии
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников, в интервью испанской газете Mundo признал, что преимущество в использовании БПЛА сейчас у России. В четверг вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил о передаче украинским военным более 1000 беспилотников среди которых 900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. "Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в ... массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло", - приводит издание слова Гаврилюка. Украинский военный в интервью изданию признал, что "российская армия не такая плохая, как мы говорили". "Они (Россия - ред.) начали массово производить все виды вооружений, в том числе беспилотники", - добавил он. Как отмечает Mundo, Гаврилюк является членом проекта "Армия дронов", запущенного Украиной летом 2022 года. По словам представителя проекта Антонины Романюк, в рамках инициативы удалось подготовить уже более 10 тысяч пилотов БПЛА и основать около 200 компаний по производству беспилотников.
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893637877.html
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технологии, россия, украина, безопасность
Технологии, Россия, Украина, Безопасность
В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках

В украинской компании по производству БПЛА признали российское преимущество

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-10У" ВС РФ в зоне проведения СВО
БПЛА Орлан-10У ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости
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БПЛА "Орлан-10У" ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников, в интервью испанской газете Mundo признал, что преимущество в использовании БПЛА сейчас у России.
В четверг вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил о передаче украинским военным более 1000 беспилотников среди которых 900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice.
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"Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в ... массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло", - приводит издание слова Гаврилюка.
Украинский военный в интервью изданию признал, что "российская армия не такая плохая, как мы говорили". "Они (Россия - ред.) начали массово производить все виды вооружений, в том числе беспилотники", - добавил он.
Как отмечает Mundo, Гаврилюк является членом проекта "Армия дронов", запущенного Украиной летом 2022 года. По словам представителя проекта Антонины Романюк, в рамках инициативы удалось подготовить уже более 10 тысяч пилотов БПЛА и основать около 200 компаний по производству беспилотников.
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