https://ria.ru/20230901/bespilotniki-1893656767.html

В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках

В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках - РИА Новости, 01.09.2023

В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках

Украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников, в интервью испанской газете Mundo признал, что преимущество в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:04

2023-09-01T14:04

2023-09-01T14:31

технологии

россия

украина

безопасность

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников, в интервью испанской газете Mundo признал, что преимущество в использовании БПЛА сейчас у России. В четверг вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил о передаче украинским военным более 1000 беспилотников среди которых 900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. "Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в ... массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло", - приводит издание слова Гаврилюка. Украинский военный в интервью изданию признал, что "российская армия не такая плохая, как мы говорили". "Они (Россия - ред.) начали массово производить все виды вооружений, в том числе беспилотники", - добавил он. Как отмечает Mundo, Гаврилюк является членом проекта "Армия дронов", запущенного Украиной летом 2022 года. По словам представителя проекта Антонины Романюк, в рамках инициативы удалось подготовить уже более 10 тысяч пилотов БПЛА и основать около 200 компаний по производству беспилотников.

https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893637877.html

https://ria.ru/20230831/drony-1893515687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, украина, безопасность