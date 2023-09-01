https://ria.ru/20230901/bespilotniki-1893656767.html
В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках
В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках - РИА Новости, 01.09.2023
В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках
Украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников, в интервью испанской газете Mundo признал, что преимущество в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:04
2023-09-01T14:04
2023-09-01T14:31
технологии
россия
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b705a6fb370e6f3412e5773a212702ec.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников, в интервью испанской газете Mundo признал, что преимущество в использовании БПЛА сейчас у России. В четверг вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил о передаче украинским военным более 1000 беспилотников среди которых 900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. "Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в ... массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло", - приводит издание слова Гаврилюка. Украинский военный в интервью изданию признал, что "российская армия не такая плохая, как мы говорили". "Они (Россия - ред.) начали массово производить все виды вооружений, в том числе беспилотники", - добавил он. Как отмечает Mundo, Гаврилюк является членом проекта "Армия дронов", запущенного Украиной летом 2022 года. По словам представителя проекта Антонины Романюк, в рамках инициативы удалось подготовить уже более 10 тысяч пилотов БПЛА и основать около 200 компаний по производству беспилотников.
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893637877.html
https://ria.ru/20230831/drony-1893515687.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851028483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d041401b71f9d9ee3c96aa4b2e400769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, безопасность
Технологии, Россия, Украина, Безопасность
В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках
В украинской компании по производству БПЛА признали российское преимущество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников, в интервью испанской газете Mundo
признал, что преимущество в использовании БПЛА сейчас у России.
В четверг вице-премьер Украины
Михаил Федоров сообщил о передаче украинским военным более 1000 беспилотников среди которых 900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice.
Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты"
"Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в ... массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло", - приводит издание слова Гаврилюка.
Украинский военный в интервью изданию признал, что "российская армия не такая плохая, как мы говорили". "Они (Россия - ред.) начали массово производить все виды вооружений, в том числе беспилотники", - добавил он.
Как отмечает Mundo, Гаврилюк является членом проекта "Армия дронов", запущенного Украиной летом 2022 года. По словам представителя проекта Антонины Романюк, в рамках инициативы удалось подготовить уже более 10 тысяч пилотов БПЛА и основать около 200 компаний по производству беспилотников.
Собянин рассказал о сотрудничестве с Минобороны по созданию объектов ПВО