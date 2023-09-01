https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893549417.html
В Минобороны рассказали о сбитом в Белгородской области беспилотнике
В Минобороны рассказали о сбитом в Белгородской области беспилотнике - РИА Новости, 01.09.2023
В Минобороны рассказали о сбитом в Белгородской области беспилотнике
Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:18
2023-09-01T08:18
2023-09-01T08:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Сегодня утром около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
В Минобороны рассказали о сбитом в Белгородской области беспилотнике
Минобороны: силы ПВО уничтожили над Белгородской областью БПЛА самолетного типа
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Сегодня утром около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
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