https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893549417.html

В Минобороны рассказали о сбитом в Белгородской области беспилотнике

В Минобороны рассказали о сбитом в Белгородской области беспилотнике - РИА Новости, 01.09.2023

В Минобороны рассказали о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:18

2023-09-01T08:18

2023-09-01T08:22

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России."Сегодня утром около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область