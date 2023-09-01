https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893548957.html
ПВО сбила БПЛА в Белгородской области
ПВО сбила БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2023
ПВО сбила БПЛА в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:10
2023-09-01T08:10
2023-09-01T08:14
белгородский район
безопасность
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, безопасность, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородский район, Безопасность, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ПВО сбила БПЛА в Белгородской области
Гладков: ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Белгородской области