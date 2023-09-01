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ПВО сбила БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2023
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08:10 01.09.2023 (обновлено: 08:14 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893548957.html
ПВО сбила БПЛА в Белгородской области
ПВО сбила БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2023
ПВО сбила БПЛА в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:10
2023-09-01T08:14
белгородский район
безопасность
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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белгородский район
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белгородский район, безопасность, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородский район, Безопасность, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ПВО сбила БПЛА в Белгородской области

Гладков: ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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07:20
 
Белгородский районБезопасностьПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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