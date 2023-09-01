https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893548957.html

ПВО сбила БПЛА в Белгородской области

ПВО сбила БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2023

ПВО сбила БПЛА в Белгородской области

ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:10

2023-09-01T08:10

2023-09-01T08:14

белгородский район

безопасность

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html

белгородский район

белгородская область

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Дарья Буймова

белгородский район, безопасность, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков