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Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 01.09.2023 (обновлено: 07:57 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893548076.html
Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа
Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа - РИА Новости, 01.09.2023
Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа
Российские средства ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат был сбит над территорией... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:52
2023-09-01T07:57
специальная военная операция на украине
россия
люберцы
люберецкий район
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат был сбит над территорией подмосковных Люберец, сообщили в пятницу в Минобороны России."Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.
https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html
россия
люберцы
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россия, люберцы, люберецкий район
Специальная военная операция на Украине, Россия, Люберцы, Люберецкий район
Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа

Минобороны: силы ПВО уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат был сбит над территорией подмосковных Люберец, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Украинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов
07:20
Отмечается, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛюберцыЛюберецкий район
 
 
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