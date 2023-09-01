https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893548076.html

Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа

Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа - РИА Новости, 01.09.2023

Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа

Российские средства ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат был сбит над территорией... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T07:52

2023-09-01T07:52

2023-09-01T07:57

специальная военная операция на украине

россия

люберцы

люберецкий район

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат был сбит над территорией подмосковных Люберец, сообщили в пятницу в Минобороны России."Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html

россия

люберцы

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россия, люберцы, люберецкий район