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Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа
Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа - РИА Новости, 01.09.2023
Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа
Российские средства ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат был сбит над территорией... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:52
2023-09-01T07:52
2023-09-01T07:57
специальная военная операция на украине
россия
люберцы
люберецкий район
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат был сбит над территорией подмосковных Люберец, сообщили в пятницу в Минобороны России."Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.
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россия, люберцы, люберецкий район
Специальная военная операция на Украине, Россия, Люберцы, Люберецкий район
Российские военные уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа
Минобороны: силы ПВО уничтожили рядом с Люберцами дрон самолетного типа