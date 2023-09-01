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Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 01.09.2023 (обновлено: 08:55 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893546345.html
Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник
Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник - РИА Новости, 01.09.2023
Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник
В районе Люберец перехватили летевший к Москве беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:24
2023-09-01T08:55
специальная военная операция на украине
москва
люберцы
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В районе Люберец перехватили летевший к Москве беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.&quot;Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте&quot;, — написал он.Собянин поблагодарил военных за то, "что не дали испортить нам День знаний".В Минобороны, в свою очередь, подтвердили, что дежурные силы ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа в Люберецком районе Московской области.ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, накануне утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений нет.В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.Сергей Собянин в четверг сообщил, что столичные власти вместе с Минобороны оперативно, в течение суток, оборудуют новые позиции, на которых ПВО сбивает беспилотники.
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москва, люберцы, сергей собянин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Люберцы, Сергей Собянин, Происшествия
Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник

Собянин: силы ПВО уничтожили рядом с Люберцами летевший к Москве беспилотник

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В районе Люберец перехватили летевший к Москве беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", — написал он.

Собянин поблагодарил военных за то, "что не дали испортить нам День знаний".
В Минобороны, в свою очередь, подтвердили, что дежурные силы ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа в Люберецком районе Московской области.
ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, накануне утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений нет.
В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
Сергей Собянин в четверг сообщил, что столичные власти вместе с Минобороны оперативно, в течение суток, оборудуют новые позиции, на которых ПВО сбивает беспилотники.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваЛюберцыСергей СобянинПроисшествия
 
 
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