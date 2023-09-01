https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893546345.html

Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник

Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник - РИА Новости, 01.09.2023

Рядом с Люберцами ПВО уничтожила беспилотник

В районе Люберец перехватили летевший к Москве беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T07:24

2023-09-01T07:24

2023-09-01T08:55

специальная военная операция на украине

москва

люберцы

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В районе Люберец перехватили летевший к Москве беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", — написал он.Собянин поблагодарил военных за то, "что не дали испортить нам День знаний".В Минобороны, в свою очередь, подтвердили, что дежурные силы ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа в Люберецком районе Московской области.ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, накануне утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений нет.В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.Сергей Собянин в четверг сообщил, что столичные власти вместе с Минобороны оперативно, в течение суток, оборудуют новые позиции, на которых ПВО сбивает беспилотники.

https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html

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москва, люберцы, сергей собянин, происшествия