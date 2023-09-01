https://ria.ru/20230901/bazum-1893572846.html
Свергнутый президент Нигера заразился малярией, заявил экс-глава МИД страны
Свергнутый президент Нигера заразился малярией, заявил экс-глава МИД страны - РИА Новости, 01.09.2023
Свергнутый президент Нигера заразился малярией, заявил экс-глава МИД страны
Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум вместе с женой и сыном заразились малярией во время нахождения под стражей в собственном доме, заявил... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:54
2023-09-01T09:54
2023-09-01T09:54
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
мохамед базум
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум вместе с женой и сыном заразились малярией во время нахождения под стражей в собственном доме, заявил назначенный им министр иностранных дел Хассуми Массуду. Как заявил Массуду в интервью испанской газете Pais, он поддерживает контакт с Базумом, состояние здоровья которого удовлетворительное. "У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов. Его (Базума) условия жизни довольно суровые, но настроение у него хорошее, он сопротивляется и борется", - заявил Массуду. Ранее глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк заявил, что условия содержания под стражей президента Нигера, его жены и сына могут представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, нарушающее права человека, и призвал обеспечить "полное уважение и защиту его прав человека и всех других удерживаемых лиц". В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, мохамед базум
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум
Свергнутый президент Нигера заразился малярией, заявил экс-глава МИД страны
Экс-глава МИД Нигера: свергнутый президент Базум заразился малярией под стражей
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум вместе с женой и сыном заразились малярией во время нахождения под стражей в собственном доме, заявил
назначенный им министр иностранных дел Хассуми Массуду.
Как заявил Массуду в интервью испанской газете Pais, он поддерживает контакт с Базумом, состояние здоровья которого удовлетворительное.
"У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов. Его (Базума) условия жизни довольно суровые, но настроение у него хорошее, он сопротивляется и борется", - заявил Массуду.
Ранее глава УВКПЧ ООН
Фолькер Тюрк заявил, что условия содержания под стражей президента Нигера, его жены и сына могут представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, нарушающее права человека, и призвал обеспечить "полное уважение и защиту его прав человека и всех других удерживаемых лиц".
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже
(Нигерия
) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.