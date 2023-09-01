https://ria.ru/20230901/bazum-1893572846.html

Свергнутый президент Нигера заразился малярией, заявил экс-глава МИД страны

Свергнутый президент Нигера заразился малярией, заявил экс-глава МИД страны - РИА Новости, 01.09.2023

Свергнутый президент Нигера заразился малярией, заявил экс-глава МИД страны

Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум вместе с женой и сыном заразились малярией во время нахождения под стражей в собственном доме, заявил... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:54

2023-09-01T09:54

2023-09-01T09:54

в мире

нигер

переворот в нигере — 2023

мохамед базум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886537972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50431147341c031d512bf82bdca7a35d.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум вместе с женой и сыном заразились малярией во время нахождения под стражей в собственном доме, заявил назначенный им министр иностранных дел Хассуми Массуду. Как заявил Массуду в интервью испанской газете Pais, он поддерживает контакт с Базумом, состояние здоровья которого удовлетворительное. "У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов. Его (Базума) условия жизни довольно суровые, но настроение у него хорошее, он сопротивляется и борется", - заявил Массуду. Ранее глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк заявил, что условия содержания под стражей президента Нигера, его жены и сына могут представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, нарушающее права человека, и призвал обеспечить "полное уважение и защиту его прав человека и всех других удерживаемых лиц". В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, мохамед базум