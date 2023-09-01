https://ria.ru/20230901/bayden-1893536712.html

Конгрессвуман раскритиковала Байдена за развязывание прокси-войны с Россией

Конгрессвуман раскритиковала Байдена за развязывание прокси-войны с Россией - РИА Новости, 01.09.2023

Конгрессвуман раскритиковала Байдена за развязывание прокси-войны с Россией

Президент США Джо Байден втянул всех американцев в прокси-войну с Россией, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:57

2023-09-01T02:57

2023-09-01T02:57

россия

украина

сша

джо байден

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден втянул всех американцев в прокси-войну с Россией, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Одной из вещей, которые вызывают наибольшее огорчение у меня, является то, что президент Соединенных Штатов втянул всех нас в прокси-войну с Россией", - заявила она во время своего выступления. Грин подвергла критике слова Владимира Зеленского за его желание провести выборы в стране на американские деньги, а также за ущемление свободы слова на Украине. "Он забрал свободу медиа. Он забирает свободу слова у своих людей. Украина даже не член НАТО и не один из наших или НАТО союзников, так почему мы защищаем их границы?" - указала политик. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230715/podgotovka-1884323908.html

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россия, украина, сша, джо байден, марджори тейлор грин, владимир зеленский, нато, в мире