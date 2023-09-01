https://ria.ru/20230901/bastrykin-1893781591.html
Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с участием экс-судьи из Адыгеи
Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с участием экс-судьи из Адыгеи - РИА Новости, 01.09.2023
Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с участием экс-судьи из Адыгеи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело по факту ДТП в Адыгее с участием экс-судьи, где погиб девятилетний... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T23:31
2023-09-01T23:31
2023-09-01T23:31
происшествия
россия
майкоп
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ford motor
mercedes
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело по факту ДТП в Адыгее с участием экс-судьи, где погиб девятилетний мальчик и еще восемь человек пострадали, сообщило ведомство в своем телеграм-канале. По данным следствия, в конце июля в Майкопе на подъезде к перекрестку внедорожник Mercedes столкнулся со впереди идущим Ford Focus, водитель и пассажиры которого получили травмы и попали в больницу. После столкновения Mercedes, ускорившись, сбил барьерное ограждение в городском парке и задавил девятилетнего ребенка, затем съехал по склону к реке, опрокинулся и остановился. Водитель внедорожника и семь его пассажиров, из которых пять детей, пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "В сюжете (федерального телеканала - ред.) отмечалось, что лицо, совершившее наезд на ребенка, может избежать уголовной ответственности из-за своего статуса судьи в отставке… Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием судьи в отставке в Республике Адыгея", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Адыгее Василию Ларину доложить о расследовании.
https://ria.ru/20230823/karshering-1891673448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, майкоп, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ford motor, mercedes
Происшествия, Россия, Майкоп, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ford Motor, Mercedes
Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с участием экс-судьи из Адыгеи
Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП с участием экс-судьи из Адыгеи