https://ria.ru/20230901/bastrykin-1893781591.html

Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с участием экс-судьи из Адыгеи

Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с участием экс-судьи из Адыгеи - РИА Новости, 01.09.2023

Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с участием экс-судьи из Адыгеи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело по факту ДТП в Адыгее с участием экс-судьи, где погиб девятилетний... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T23:31

2023-09-01T23:31

2023-09-01T23:31

происшествия

россия

майкоп

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ford motor

mercedes

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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело по факту ДТП в Адыгее с участием экс-судьи, где погиб девятилетний мальчик и еще восемь человек пострадали, сообщило ведомство в своем телеграм-канале. По данным следствия, в конце июля в Майкопе на подъезде к перекрестку внедорожник Mercedes столкнулся со впереди идущим Ford Focus, водитель и пассажиры которого получили травмы и попали в больницу. После столкновения Mercedes, ускорившись, сбил барьерное ограждение в городском парке и задавил девятилетнего ребенка, затем съехал по склону к реке, опрокинулся и остановился. Водитель внедорожника и семь его пассажиров, из которых пять детей, пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "В сюжете (федерального телеканала - ред.) отмечалось, что лицо, совершившее наезд на ребенка, может избежать уголовной ответственности из-за своего статуса судьи в отставке… Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с участием судьи в отставке в Республике Адыгея", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Адыгее Василию Ларину доложить о расследовании.

https://ria.ru/20230823/karshering-1891673448.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, майкоп, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ford motor, mercedes