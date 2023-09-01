https://ria.ru/20230901/basta-1893594445.html
Баста раскрыл, за сколько купил свою квартиру
Баста раскрыл, за сколько купил свою квартиру - РИА Новости, 01.09.2023
Баста раскрыл, за сколько купил свою квартиру
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал гостем YouTube-шоу "Вписка", где рассказал, за сколько купил свою квартиру. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:59
2023-09-01T10:59
2023-09-01T11:20
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баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал гостем YouTube-шоу "Вписка", где рассказал, за сколько купил свою квартиру. По словам музыканта, он приобрел недвижимость площадью около 200 квадратных метров восемь лет назад в новом строящемся доме. "Тогда она стоила 40 или 50 миллионов рублей, – признался Баста. – Это был такой очень серьезный шаг. Мы очень переживали насчет того, получится ли у нас все сделать".Вакуленко добавил, что в его квартире пять комнат. Дизайн в светлых тонах придумала супруга рэпера Елена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, баста (василий вакуленко), жилье, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Баста (Василий Вакуленко), Жилье, Знаменитости
Баста раскрыл, за сколько купил свою квартиру
Рэпер Баста рассказал, что купил пятикомнатную квартиру за 40 миллионов рублей