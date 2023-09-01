https://ria.ru/20230901/basta-1893594445.html

Баста раскрыл, за сколько купил свою квартиру

Баста раскрыл, за сколько купил свою квартиру - РИА Новости, 01.09.2023

Баста раскрыл, за сколько купил свою квартиру

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал гостем YouTube-шоу "Вписка", где рассказал, за сколько купил свою квартиру. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:59

2023-09-01T10:59

2023-09-01T11:20

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баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал гостем YouTube-шоу "Вписка", где рассказал, за сколько купил свою квартиру. По словам музыканта, он приобрел недвижимость площадью около 200 квадратных метров восемь лет назад в новом строящемся доме. "Тогда она стоила 40 или 50 миллионов рублей, – признался Баста. – Это был такой очень серьезный шаг. Мы очень переживали насчет того, получится ли у нас все сделать".Вакуленко добавил, что в его квартире пять комнат. Дизайн в светлых тонах придумала супруга рэпера Елена.

https://ria.ru/20230607/basta-1876795604.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, баста (василий вакуленко), жилье, знаменитости