https://ria.ru/20230901/barbi-1893730122.html
Кинопрокатчик высказался насчет пиратских показов "Барби" и "Оппенгеймера"
Кинопрокатчик высказался насчет пиратских показов "Барби" и "Оппенгеймера" - РИА Новости, 01.09.2023
Кинопрокатчик высказался насчет пиратских показов "Барби" и "Оппенгеймера"
Пиратские показы фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" несправедливы по отношению к авторам этих фильмов, заявил РИА Новости управляющий партнер кинопрокатной... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:35
2023-09-01T17:35
2023-09-01T17:35
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Пиратские показы фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" несправедливы по отношению к авторам этих фильмов, заявил РИА Новости управляющий партнер кинопрокатной компании "Наше кино" Максим Рогальский. "Я максимально уважаю авторское право. Конечно, я против пиратских показов. Кто хочет, тот найдет, конечно. Но я категорически против показа этого контента в кинотеатрах не с точки зрения ненравственности. Я говорю с точки зрения защиты авторских прав создателей этих фильмов. Я считаю, это просто несправедливо", – сказал он. По словам Рогальского, если эти фильмы не выходят в широкий прокат по желанию их создателей или другим причинам официально, значит они не должны выходить пиратским способом. Ранее сообщалось, что профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма "Барби" с участием российских "официальных голосов" Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова, премьеру назначили на 9 сентября. Директор Татьяны Шитовой Давид Валиани подтвердил ее участие в дубляже "Барби", отметив при этом, что "это делается чисто фанатски". В Минкультуры России заявили, что ведомство не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера". По мнению ведомства, эти фильмы не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марго робби, райан гослинг, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Марго Робби, Райан Гослинг, Новости культуры, Кино и сериалы
Кинопрокатчик высказался насчет пиратских показов "Барби" и "Оппенгеймера"
Кинопрокатчик считает несправедливым показывать фильм "Барби" пиратским способом
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Пиратские показы фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" несправедливы по отношению к авторам этих фильмов, заявил РИА Новости управляющий партнер кинопрокатной компании "Наше кино" Максим Рогальский.
«
"Я максимально уважаю авторское право. Конечно, я против пиратских показов. Кто хочет, тот найдет, конечно. Но я категорически против показа этого контента в кинотеатрах не с точки зрения ненравственности. Я говорю с точки зрения защиты авторских прав создателей этих фильмов. Я считаю, это просто несправедливо", – сказал он.
По словам Рогальского, если эти фильмы не выходят в широкий прокат по желанию их создателей или другим причинам официально, значит они не должны выходить пиратским способом.
Ранее сообщалось, что профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма "Барби" с участием российских "официальных голосов" Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова, премьеру назначили на 9 сентября.
Директор Татьяны Шитовой Давид Валиани подтвердил ее участие в дубляже "Барби", отметив при этом, что "это делается чисто фанатски".
В Минкультуры России заявили, что ведомство не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера". По мнению ведомства, эти фильмы не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей.
Московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.
Минкультуры ответило на запрос депутата разрешить показ "Барби" в России