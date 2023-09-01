https://ria.ru/20230901/barbi-1893730122.html

Кинопрокатчик высказался насчет пиратских показов "Барби" и "Оппенгеймера"

Кинопрокатчик высказался насчет пиратских показов "Барби" и "Оппенгеймера" - РИА Новости, 01.09.2023

Кинопрокатчик высказался насчет пиратских показов "Барби" и "Оппенгеймера"

Пиратские показы фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" несправедливы по отношению к авторам этих фильмов, заявил РИА Новости управляющий партнер кинопрокатной... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:35

2023-09-01T17:35

2023-09-01T17:35

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Пиратские показы фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" несправедливы по отношению к авторам этих фильмов, заявил РИА Новости управляющий партнер кинопрокатной компании "Наше кино" Максим Рогальский. "Я максимально уважаю авторское право. Конечно, я против пиратских показов. Кто хочет, тот найдет, конечно. Но я категорически против показа этого контента в кинотеатрах не с точки зрения ненравственности. Я говорю с точки зрения защиты авторских прав создателей этих фильмов. Я считаю, это просто несправедливо", – сказал он. По словам Рогальского, если эти фильмы не выходят в широкий прокат по желанию их создателей или другим причинам официально, значит они не должны выходить пиратским способом. Ранее сообщалось, что профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма "Барби" с участием российских "официальных голосов" Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова, премьеру назначили на 9 сентября. Директор Татьяны Шитовой Давид Валиани подтвердил ее участие в дубляже "Барби", отметив при этом, что "это делается чисто фанатски". В Минкультуры России заявили, что ведомство не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера". По мнению ведомства, эти фильмы не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.

https://ria.ru/20230831/kino-1893358396.html

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2023

Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

марго робби, райан гослинг, новости культуры, кино и сериалы