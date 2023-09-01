https://ria.ru/20230901/bali-1893605531.html

Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян

Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян - РИА Новости, 01.09.2023

Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян

С Бали за восемь месяцев 2023 года были депортированы 213 иностранцев, из которых 59 — граждане России, сообщает The Bali Sun со ссылкой на иммиграционную... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:11

2023-09-01T12:11

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С Бали за восемь месяцев 2023 года были депортированы 213 иностранцев, из которых 59 — граждане России, сообщает The Bali Sun со ссылкой на иммиграционную службу индонезийского острова.Возросшее количество депортаций должно служить напоминанием зарубежным гостям о необходимости соблюдать местные законы."Многие депортированные иностранцы были пойманы на нарушении визовых правил", — заявил глава балийского регионального управления министерства прав человека Индонезии Ангят Напитупулу.Он напомнил, что виза по прибытии позволяет гостям отдыхать на острове или заниматься ограниченными видами деятельности, связанными с бизнесом. Так, разрешается проводить деловые встречи и в некоторых случаях покупать продукцию на экспорт.Напитупулу рассказал, что в 2023 году из 213 высланных из страны путешественников были граждане 45 стран: из России приехали 59 из них, из США — 14, из Великобритании — 13, из Австралии — 12 , из Нигерии — девять. В 2022 году было депортировано всего 188 иностранцев.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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