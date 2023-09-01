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Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян - РИА Новости, 01.09.2023
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Туризм
 
12:11 01.09.2023 (обновлено: 12:12 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/bali-1893605531.html
Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян
Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян - РИА Новости, 01.09.2023
Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян
С Бали за восемь месяцев 2023 года были депортированы 213 иностранцев, из которых 59 — граждане России, сообщает The Bali Sun со ссылкой на иммиграционную... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:11
2023-09-01T12:12
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С Бали за восемь месяцев 2023 года были депортированы 213 иностранцев, из которых 59 — граждане России, сообщает The Bali Sun со ссылкой на иммиграционную службу индонезийского острова.Возросшее количество депортаций должно служить напоминанием зарубежным гостям о необходимости соблюдать местные законы."Многие депортированные иностранцы были пойманы на нарушении визовых правил", — заявил глава балийского регионального управления министерства прав человека Индонезии Ангят Напитупулу.Он напомнил, что виза по прибытии позволяет гостям отдыхать на острове или заниматься ограниченными видами деятельности, связанными с бизнесом. Так, разрешается проводить деловые встречи и в некоторых случаях покупать продукцию на экспорт.Напитупулу рассказал, что в 2023 году из 213 высланных из страны путешественников были граждане 45 стран: из России приехали 59 из них, из США — 14, из Великобритании — 13, из Австралии — 12 , из Нигерии — девять. В 2022 году было депортировано всего 188 иностранцев.
https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html
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туризм, новости - туризм, бали, россия, индонезия, визы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Россия, Индонезия, Визы, туристы
Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян

С Бали за восемь месяцев были депортированы 59 российских туристов

© AP Photo / Firdia LisnawatiТуристы покупают сувениры на Бали
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С Бали за восемь месяцев 2023 года были депортированы 213 иностранцев, из которых 59 — граждане России, сообщает The Bali Sun со ссылкой на иммиграционную службу индонезийского острова.
Возросшее количество депортаций должно служить напоминанием зарубежным гостям о необходимости соблюдать местные законы.
"Многие депортированные иностранцы были пойманы на нарушении визовых правил", — заявил глава балийского регионального управления министерства прав человека Индонезии Ангят Напитупулу.
Он напомнил, что виза по прибытии позволяет гостям отдыхать на острове или заниматься ограниченными видами деятельности, связанными с бизнесом. Так, разрешается проводить деловые встречи и в некоторых случаях покупать продукцию на экспорт.
Напитупулу рассказал, что в 2023 году из 213 высланных из страны путешественников были граждане 45 стран: из России приехали 59 из них, из США — 14, из Великобритании — 13, из Австралии — 12 , из Нигерии — девять. В 2022 году было депортировано всего 188 иностранцев.
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