https://ria.ru/20230901/bali-1893604274.html
На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина - РИА Новости, 01.09.2023
На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
Руководитель отдела по связям с общественностью полиции индонезийского острова Бали Янсен Авитус Панджаитан заявил о задержании разыскиваемого Интерполом... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:19
2023-09-01T11:19
2023-09-01T11:19
в мире
бали
россия
интерпол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_0b0f79e02a30e4e26217a413e8c3b86b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по связям с общественностью полиции индонезийского острова Бали Янсен Авитус Панджаитан заявил о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина. "Преступные действия, за которые подозреваемого разыскивают в России, представляют собой мошенничество и создание преступных организаций", - заявил он на брифинге. Он не назвал имени россиянина. Но, по данным ряда СМИ, речь идет о Павле Миронове. По информации чиновника, гражданин РФ был задержан, когда пришел в центр иммиграционной службы для продления индонезийского вида на жительство. Уточняется, что "красное уведомление" на арест россиянина было выпущено Интерполом 13 января 2023 года. Задержанный будет находиться под стражей в течение следующих 20 дней в ожидании дальнейшего разбирательства. "Ждем подтверждения от запрашивающей страны (...) об осуществлении задержания или депортации", - пояснил Панджаитан.
https://ria.ru/20230724/figurant-1886050740.html
https://ria.ru/20230523/interpol-1873558097.html
бали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff159a2069dc419924061a69266b0c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, россия, интерпол
В мире, Бали, Россия, Интерпол
На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина, он находится под стражей
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по связям с общественностью полиции индонезийского острова Бали Янсен Авитус Панджаитан заявил о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина.
"Преступные действия, за которые подозреваемого разыскивают в России
, представляют собой мошенничество и создание преступных организаций", - заявил он на брифинге.
Интерпол блокирует запросы России о международном розыске, заявил Бастрыкин
Он не назвал имени россиянина. Но, по данным ряда СМИ, речь идет о Павле Миронове.
По информации чиновника, гражданин РФ был задержан, когда пришел в центр иммиграционной службы для продления индонезийского вида на жительство.
Уточняется, что "красное уведомление" на арест россиянина было выпущено Интерполом 13 января 2023 года.
Задержанный будет находиться под стражей в течение следующих 20 дней в ожидании дальнейшего разбирательства.
"Ждем подтверждения от запрашивающей страны (...) об осуществлении задержания или депортации", - пояснил Панджаитан.
Запад намерен приостановить членство России в Интерполе, заявил Колокольцев