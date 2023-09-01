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На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина - РИА Новости, 01.09.2023
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11:19 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/bali-1893604274.html
На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина - РИА Новости, 01.09.2023
На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
Руководитель отдела по связям с общественностью полиции индонезийского острова Бали Янсен Авитус Панджаитан заявил о задержании разыскиваемого Интерполом... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:19
2023-09-01T11:19
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по связям с общественностью полиции индонезийского острова Бали Янсен Авитус Панджаитан заявил о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина. "Преступные действия, за которые подозреваемого разыскивают в России, представляют собой мошенничество и создание преступных организаций", - заявил он на брифинге. Он не назвал имени россиянина. Но, по данным ряда СМИ, речь идет о Павле Миронове. По информации чиновника, гражданин РФ был задержан, когда пришел в центр иммиграционной службы для продления индонезийского вида на жительство. Уточняется, что "красное уведомление" на арест россиянина было выпущено Интерполом 13 января 2023 года. Задержанный будет находиться под стражей в течение следующих 20 дней в ожидании дальнейшего разбирательства. "Ждем подтверждения от запрашивающей страны (...) об осуществлении задержания или депортации", - пояснил Панджаитан.
https://ria.ru/20230724/figurant-1886050740.html
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в мире, бали, россия, интерпол
В мире, Бали, Россия, Интерпол
На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина, он находится под стражей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по связям с общественностью полиции индонезийского острова Бали Янсен Авитус Панджаитан заявил о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина.
"Преступные действия, за которые подозреваемого разыскивают в России, представляют собой мошенничество и создание преступных организаций", - заявил он на брифинге.
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Он не назвал имени россиянина. Но, по данным ряда СМИ, речь идет о Павле Миронове.
По информации чиновника, гражданин РФ был задержан, когда пришел в центр иммиграционной службы для продления индонезийского вида на жительство.
Уточняется, что "красное уведомление" на арест россиянина было выпущено Интерполом 13 января 2023 года.
Задержанный будет находиться под стражей в течение следующих 20 дней в ожидании дальнейшего разбирательства.
"Ждем подтверждения от запрашивающей страны (...) об осуществлении задержания или депортации", - пояснил Панджаитан.
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