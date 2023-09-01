https://ria.ru/20230901/bali-1893604274.html

На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина - РИА Новости, 01.09.2023

На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Руководитель отдела по связям с общественностью полиции индонезийского острова Бали Янсен Авитус Панджаитан заявил о задержании разыскиваемого Интерполом... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:19

2023-09-01T11:19

2023-09-01T11:19

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Руководитель отдела по связям с общественностью полиции индонезийского острова Бали Янсен Авитус Панджаитан заявил о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина. "Преступные действия, за которые подозреваемого разыскивают в России, представляют собой мошенничество и создание преступных организаций", - заявил он на брифинге. Он не назвал имени россиянина. Но, по данным ряда СМИ, речь идет о Павле Миронове. По информации чиновника, гражданин РФ был задержан, когда пришел в центр иммиграционной службы для продления индонезийского вида на жительство. Уточняется, что "красное уведомление" на арест россиянина было выпущено Интерполом 13 января 2023 года. Задержанный будет находиться под стражей в течение следующих 20 дней в ожидании дальнейшего разбирательства. "Ждем подтверждения от запрашивающей страны (...) об осуществлении задержания или депортации", - пояснил Панджаитан.

https://ria.ru/20230724/figurant-1886050740.html

https://ria.ru/20230523/interpol-1873558097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бали, россия, интерпол