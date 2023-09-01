https://ria.ru/20230901/azarov-1893732994.html

Азаров открыл самую большую школу в Самарской области

Азаров открыл самую большую школу в Самарской области - РИА Новости, 01.09.2023

Азаров открыл самую большую школу в Самарской области

В городе Тольятти открылась самая большая школа в Самарской области, в торжественной линейке принял участие губернатор региона Дмитрий Азаров, сообщает... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:54

2023-09-01T17:54

2023-09-01T17:54

россия

самарская область

тольятти

дмитрий азаров

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В городе Тольятти открылась самая большая школа в Самарской области, в торжественной линейке принял участие губернатор региона Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба областного правительства. В День знаний во всех школах Самарской области прозвучали первые звонки. За парты в наступившем новом учебном году сели более 364 тысяч человек, в числе которых 39,5 тысяч первоклассников. Самая большая школа региона расположена в Автозаводском районе Тольятти, она рассчитана на 1,6 тысячи мест. "Сегодня в первый раз открыла свои двери новая школа – образовательный центр "Галактика", галактика знаний, творчества и, я уверен, успеха. Здесь есть все для того, чтобы ребенок получал знания высокого уровня. Здесь есть, где учиться, заниматься спортом – два больших игровых зала, тренажерный зал, замечательный бассейн на 25 метров, актовый зал на тысячу мест, две столовые. Здесь есть все для творчества, в том числе технического", - приводятся в сообщении слова Азарова. По данным пресс-службы, в учреждении - 64 учебных класса, каждый из которых оборудован интерактивной техникой и автоматизированными местами как для школьников, так и учителей. Кроме того, открыты специализированные компьютерные классы и лаборатории для экспериментов и дополнительного образования. Есть информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, медиатекой. Есть даже своя телестудия со всем необходимым. Дети сами ведут информационные программы, снимают новостные сюжеты и монтируют видеоролики. В здании школы есть физкультурно-оздоровительный комплекс, который включает 2 больших спортивных зала, тренажерный и гимнастический залы, бассейн с 25-метровыми дорожками, полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для занятий баскетболом и волейболом, теннисный корт, яму для прыжков в длину, полосу препятствий, поле для метания снарядов, беговые дорожки, МАФы для активных игр на воздухе. "Сегодня первоклассники – мальчишки и девчонки, которые пели Гимн нашей страны, пойдут первый раз в первый класс. У них есть волнения и радостные ожидания, как и у их родителей. Но на мой взгляд, волноваться не стоит. Здесь подобрался высококлассный педагогический коллектив. И я уверен, что наши замечательные учителя проведут деток в эту страну, галактику знаний уверенной рукой с добротой, со знанием своего дела и большим сердцем", – пояснил Азаров. Как отмечается в сообщении, за последние годы в Самарской области построены 11 новых школ. Вклад в развитие системы образования был неоднократно отмечен на федеральном уровне. В образовательном центре создан свой интерактивный музей. Мультимедийные экспозиции рассказывают об истории города, региона и страны. Отдельное внимание уделено событиям Великой Отечественной войны, а также героям специальной военной операции. Глава региона оценил техническое оснащение пространства и отметил, что музей необходимо дополнять реальными экспонатами, в том числе привезенными бойцами из зоны проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20230901/azarov-1893716571.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, самарская область, тольятти, дмитрий азаров