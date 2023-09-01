https://ria.ru/20230901/azarov-1893716571.html

Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей в самарской больнице

Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей в самарской больнице - РИА Новости, 01.09.2023

Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей в самарской больнице

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил в пятницу в областной больнице имени В.Д. Середавина ребят, которые из-за болезни пока не могут посещать... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:50

2023-09-01T16:50

2023-09-01T16:50

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил в пятницу в областной больнице имени В.Д. Середавина ребят, которые из-за болезни пока не могут посещать школу и сегодня пропустили торжественные линейки, сообщает пресс-служба облправительства. Дети проходят лечение в диализном и нефрологическом отделениях, учебный процесс для них организован в больнице, где оборудованы места для уроков. Организовано взаимодействие со школой №99, по графику в больницу приходят учителя. Занятия проводятся по всем основным предметам для учеников с 1-го по 11-й класс. Приходящие на диализ ребята находятся на домашнем обучении. "Так случилось, что 1 сентября вы в больнице встречаете, но ничего в этом страшного нет. Нужно сейчас пройти все процедуры, восстановить здоровье и готовиться к учебному году. Врачи замечательные, мама рядом. Поддержка есть, значит все будет в порядке. Пусть всегда день знаний у вас будет радостным, как и в принципе получение новых знаний", - обратился Азаров к ребятам. В пресс-службе напомнили, что накануне в Москве глава региона встретился с председателем правления Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. "Круг добра" протоиреем Александром Ткаченко. Руководитель фонда рассказал Азарову об акции, стартующей 1 сентября по всей стране, по поддержке детей, которые не могут принять участие в торжественных линейках, находясь на лечении, и пригласил его присоединиться к этому доброму делу. Азаров откликнулся на предложение, отметив, что это замечательная идея.

https://ria.ru/20230830/byudzhet-1893185975.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров