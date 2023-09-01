Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей в самарской больнице - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/azarov-1893716571.html
Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей в самарской больнице
Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей в самарской больнице - РИА Новости, 01.09.2023
Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей в самарской больнице
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил в пятницу в областной больнице имени В.Д. Середавина ребят, которые из-за болезни пока не могут посещать... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:50
2023-09-01T16:50
самарская область
дмитрий азаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893714215_0:91:1013:661_1920x0_80_0_0_9801f90ade38b28e5d1de3fb59e5d418.jpg
САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил в пятницу в областной больнице имени В.Д. Середавина ребят, которые из-за болезни пока не могут посещать школу и сегодня пропустили торжественные линейки, сообщает пресс-служба облправительства. Дети проходят лечение в диализном и нефрологическом отделениях, учебный процесс для них организован в больнице, где оборудованы места для уроков. Организовано взаимодействие со школой №99, по графику в больницу приходят учителя. Занятия проводятся по всем основным предметам для учеников с 1-го по 11-й класс. Приходящие на диализ ребята находятся на домашнем обучении. "Так случилось, что 1 сентября вы в больнице встречаете, но ничего в этом страшного нет. Нужно сейчас пройти все процедуры, восстановить здоровье и готовиться к учебному году. Врачи замечательные, мама рядом. Поддержка есть, значит все будет в порядке. Пусть всегда день знаний у вас будет радостным, как и в принципе получение новых знаний", - обратился Азаров к ребятам. В пресс-службе напомнили, что накануне в Москве глава региона встретился с председателем правления Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. "Круг добра" протоиреем Александром Ткаченко. Руководитель фонда рассказал Азарову об акции, стартующей 1 сентября по всей стране, по поддержке детей, которые не могут принять участие в торжественных линейках, находясь на лечении, и пригласил его присоединиться к этому доброму делу. Азаров откликнулся на предложение, отметив, что это замечательная идея.
https://ria.ru/20230830/byudzhet-1893185975.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893714215_0:47:1013:807_1920x0_80_0_0_80d8a7ae224423187c7a30edac4b7c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, дмитрий азаров
Самарская область, Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей в самарской больнице

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил ребят в областной больнице им. В.Д. Середавина
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил ребят в областной больнице им. В.Д. Середавина - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил ребят в областной больнице им. В.Д. Середавина
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил в пятницу в областной больнице имени В.Д. Середавина ребят, которые из-за болезни пока не могут посещать школу и сегодня пропустили торжественные линейки, сообщает пресс-служба облправительства.
Дети проходят лечение в диализном и нефрологическом отделениях, учебный процесс для них организован в больнице, где оборудованы места для уроков. Организовано взаимодействие со школой №99, по графику в больницу приходят учителя. Занятия проводятся по всем основным предметам для учеников с 1-го по 11-й класс. Приходящие на диализ ребята находятся на домашнем обучении.
Самарские депутаты утвердили поправки в областной бюджет - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Самарские депутаты утвердили поправки в областной бюджет
30 августа, 15:30
"Так случилось, что 1 сентября вы в больнице встречаете, но ничего в этом страшного нет. Нужно сейчас пройти все процедуры, восстановить здоровье и готовиться к учебному году. Врачи замечательные, мама рядом. Поддержка есть, значит все будет в порядке. Пусть всегда день знаний у вас будет радостным, как и в принципе получение новых знаний", - обратился Азаров к ребятам.
В пресс-службе напомнили, что накануне в Москве глава региона встретился с председателем правления Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. "Круг добра" протоиреем Александром Ткаченко. Руководитель фонда рассказал Азарову об акции, стартующей 1 сентября по всей стране, по поддержке детей, которые не могут принять участие в торжественных линейках, находясь на лечении, и пригласил его присоединиться к этому доброму делу. Азаров откликнулся на предложение, отметив, что это замечательная идея.
 
Самарская областьДмитрий Азаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала