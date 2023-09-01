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Обновлен перечень неисправностей, при которых нельзя пользоваться машиной
Обновлен перечень неисправностей, при которых нельзя пользоваться машиной - РИА Новости, 01.09.2023
Обновлен перечень неисправностей, при которых нельзя пользоваться машиной
Вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей, документ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:01
2023-09-01T09:01
2023-09-01T09:43
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей, документ опубликовали на портале правовой информации.В тексте перечислены неисправности, при которых пользоваться машиной нельзя. В их число вошло размещение различного оборудования, закрывающего водителю обзор."Эксплуатация транспортных средств запрещается, если <…> установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя", — гласит документ.Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.Таким образом, в список исключений не вошли популярные среди автомобилистов устройства: видеорегистраторы, крепления для навигатора или телефона, транспондеры для проезда по платным трассам.Как позднее пояснили в МВД, документ не запрещает пользоваться видеорегистраторами и прочим оборудованием. Машиной нельзя пользоваться только в том случае, если гаджеты мешают обзору. В ведомстве подчеркнули, что это правило применялось и прежде.
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общество, авто, россия
Обновлен перечень неисправностей, при которых нельзя пользоваться машиной
В РФ с 1 сентября запрещено вешать закрывающие обзор гаджеты на лобовое стекло
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Вступило в силу постановление правительства
с новыми правилами эксплуатации автомобилей, документ опубликовали на портале правовой информации.
В тексте перечислены неисправности, при которых пользоваться машиной нельзя. В их число вошло размещение различного оборудования, закрывающего водителю обзор.
«
"Эксплуатация транспортных средств запрещается, если <…> установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя", — гласит документ.
Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.
Таким образом, в список исключений не вошли популярные среди автомобилистов устройства: видеорегистраторы, крепления для навигатора или телефона, транспондеры для проезда по платным трассам.
Как позднее пояснили в МВД, документ не запрещает пользоваться видеорегистраторами и прочим оборудованием. Машиной нельзя пользоваться только в том случае, если гаджеты мешают обзору. В ведомстве подчеркнули, что это правило применялось и прежде.
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