https://ria.ru/20230901/avtomobil-1893553958.html

Обновлен перечень неисправностей, при которых нельзя пользоваться машиной

Обновлен перечень неисправностей, при которых нельзя пользоваться машиной - РИА Новости, 01.09.2023

Обновлен перечень неисправностей, при которых нельзя пользоваться машиной

Вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей, документ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:01

2023-09-01T09:01

2023-09-01T09:43

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авто

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей, документ опубликовали на портале правовой информации.В тексте перечислены неисправности, при которых пользоваться машиной нельзя. В их число вошло размещение различного оборудования, закрывающего водителю обзор."Эксплуатация транспортных средств запрещается, если <…> установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя", — гласит документ.Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.Таким образом, в список исключений не вошли популярные среди автомобилистов устройства: видеорегистраторы, крепления для навигатора или телефона, транспондеры для проезда по платным трассам.Как позднее пояснили в МВД, документ не запрещает пользоваться видеорегистраторами и прочим оборудованием. Машиной нельзя пользоваться только в том случае, если гаджеты мешают обзору. В ведомстве подчеркнули, что это правило применялось и прежде.

https://ria.ru/20230901/reformy-1893444577.html

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общество, авто, россия