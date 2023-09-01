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Школьные автобусы получили право бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 01.09.2023
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00:55 01.09.2023
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Школьные автобусы получили право бесплатно ездить по платным трассам
Школьные автобусы получили право бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 01.09.2023
Школьные автобусы получили право бесплатно ездить по платным трассам
Школьные автобусы освобождены от платы за проезд по платным дорогам в РФ, соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:55
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россия
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьные автобусы освобождены от платы за проезд по платным дорогам в РФ, соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 сентября. Также, согласно новым правилам, от платы за проезд освобождаются и автобусы, осуществляющие организованную перевозку группы детей. Ранее льгота бесплатного проезда была предоставлена только для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.
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россия, общество
Россия, Общество
Школьные автобусы получили право бесплатно ездить по платным трассам

Школьным автобусам с 1 сентября разрешили бесплатно ездить по платным трассам

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольные автобусы
Школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьные автобусы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьные автобусы освобождены от платы за проезд по платным дорогам в РФ, соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 сентября.
Также, согласно новым правилам, от платы за проезд освобождаются и автобусы, осуществляющие организованную перевозку группы детей.
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Ранее льгота бесплатного проезда была предоставлена только для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.
 
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