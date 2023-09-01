https://ria.ru/20230901/avtobusy-1893530561.html
Школьные автобусы получили право бесплатно ездить по платным трассам
Школьные автобусы получили право бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 01.09.2023
Школьные автобусы получили право бесплатно ездить по платным трассам
Школьные автобусы освобождены от платы за проезд по платным дорогам в РФ, соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:55
2023-09-01T00:55
2023-09-01T00:55
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьные автобусы освобождены от платы за проезд по платным дорогам в РФ, соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 сентября. Также, согласно новым правилам, от платы за проезд освобождаются и автобусы, осуществляющие организованную перевозку группы детей. Ранее льгота бесплатного проезда была предоставлена только для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.
https://ria.ru/20230601/pomosch-1875500248.html
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россия, общество
Школьные автобусы получили право бесплатно ездить по платным трассам
Школьным автобусам с 1 сентября разрешили бесплатно ездить по платным трассам
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьные автобусы освобождены от платы за проезд по платным дорогам в РФ, соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 сентября.
Также, согласно новым правилам, от платы за проезд освобождаются и автобусы, осуществляющие организованную перевозку группы детей.
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Ранее льгота бесплатного проезда была предоставлена только для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.